F.Bahçe Kadın Basketbol takımı, Sopron deplasmanında
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 10. hafta maçında yarın deplasmanda Macaristan temsilcisi Sopron Basket ile karşı karşıya gelecek.
Sopron kentindeki Novomatic Arena'da oynanacak maç, TSİ 20.00'de başlayacak.
B Grubu'nda 9 maçta 6 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli ekip, 2. sırada yer alıyor. Sopron Basket ise 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor.
İki takım arasında gruptaki ilk maçı Fenerbahçe 69-67 kazanmıştı.
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