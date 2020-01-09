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GeriFutbol Eyüpspor Taraftar Derneği'nden Şırnak'taki öğrenciler için yardım kampanyası
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Haber Giriş: 09.01.2020 - 19:30,Son Güncelleme:/

Eyüpspor Taraftar Derneği'nden Şırnak'taki öğrenciler için yardım kampanyası

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Eyüpspor Taraftar Derneği'nin başlatmış olduğu yardım kampanyası ile Şırnak'ta 122 öğrenciye mont, bot, atkı, bere, eldiven, eşofman takımı hediye edildi.

Eyüpspor Taraftar Derneği'nin başlatmış olduğu kampanyayla birlikte 122 öğrenciye yardım yapıldı.

Şırnak'ta bulunan Balveren Gazi İlkokulu'nda öğrenim gören 122 öğrenciye mont, bot, atkı, bere, eldiven, eşofman takımı hediye edildi.

Eyüpspor Taraftar Derneğinden Şırnaktaki öğrenciler için yardım kampanyası

Eyüpspor Taraftar Derneğinden Şırnaktaki öğrenciler için yardım kampanyası

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