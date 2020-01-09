Haber Giriş: 09.01.2020 - 19:30,
Eyüpspor Taraftar Derneği'nden Şırnak'taki öğrenciler için yardım kampanyası
Eyüpspor Taraftar Derneği'nin başlatmış olduğu yardım kampanyası ile Şırnak'ta 122 öğrenciye mont, bot, atkı, bere, eldiven, eşofman takımı hediye edildi.
Eyüpspor Taraftar Derneği'nin başlatmış olduğu kampanyayla birlikte 122 öğrenciye yardım yapıldı.
Şırnak'ta bulunan Balveren Gazi İlkokulu'nda öğrenim gören 122 öğrenciye mont, bot, atkı, bere, eldiven, eşofman takımı hediye edildi.
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