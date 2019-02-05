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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
05.02.2019 - 17:36, Son Güncelleme:

Evkur Yeni Malatyaspor'da kupa mesaisi

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Evkur Yeni Malatyaspor'da kupa mesaisi

Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde yarın Göztepe ile yapacakları ilk maça ilişkin, "Kupada hedefimiz, gidebileceğimiz yere kadar gitmek. İnşallah bu final olur." dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Spor Toto Süper Lig'de İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında sadece 15 dakika istediklerini oyuna yansıtamadıklarını ve yaptıkları küçük hatadan dolayı gol yediklerini belirtti.

Bu tür maçları çok oynayacaklarını vurgulayan Bulut, "Ligin ikinci yarısı daha zor ve çetin geçecek. Ona hepimizin hazırlıklı olması lazım. Oyunu geliştirdiğimiz, hücum anlamında daha etkili olduğunuz zaman defansta o açıkları verebiliyorsunuz. Önemli olan yakaladığınız pozisyonları değerlendirmek." ifadelerini kullandı.

Bulut, kadrosunda her pozisyonda hemen hemen iki futbolcusunun bulunduğunu belirterek şöyle devam etti:
"Sakatlık, kart cezalısı olduğunda kullanabileceğimiz iyi futbolcularımız var. Onları da öyle değerlendirmek isteyeceğiz. Yarın öyle bir maça çıkacağız. Orada birkaç pozisyonda başka arkadaşlarımızı oynatacağız. Hep yükün aynı futbolculara binmemesi gerekiyor. Kupada hedefimiz, gidebileceğimiz yere kadar gitmek. İnşallah bu final olur. Yarın sahaya süreceğimiz 11, maçı kazanacak bir 11. O yüzden sıkıntı yok."

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"3 puanlık sistemde her şey olabilir"

Ligin ikinci yarısında oynayacakları 8 maçtan sonra gerçek hedeflerini ortaya çıkacağına değinen Bulut, "Bu 8 haftada istediğimiz puanları alıp güzel bir hedef yakalamak istiyoruz." diye konuştu. Bir gazetecinin Medipol Başakşehir'in lig şampiyonluğunu yaşayacağı yönünde yapılan değerlendirmeleri sorması üzerine Bulut, şöyle cevap verdi:

"Şu an avantajlı durumda olan Başakşehir. 8 puan arada fark var. Ama unutmayalım ki önümüzde 14 maç daha var. 3 puanlık sistemde her şey olabilir. O yüzden erken konuşmaya gerek yok. Şu an büyük avantajları var ve korumaya çalışacaklardır. Arkadan gelenler de onu yakalamaya çalışacaktır." Bulut, ligin 21. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, zor geçecek karşılaşmadan güzel bir skorla geri dönmeyi istediklerini sözlerine ekledi.

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