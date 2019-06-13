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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
13.06.2019 - 15:55, Son Güncelleme:

Evkur Yeni Malatyaspor’da Fofana tamam, Güray’da pürüz çıktı

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Evkur Yeni Malatyaspor’da Fofana tamam, Güray’da pürüz çıktı

Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında görüşülen iki isimden Moryke Fofana ile prensipte anlaşılmaya varıldığı, Güray Vural’da ise pürüz çıktığı ifade ediliyor.

Sergen Yalçın ile 2 yıllık anlaşmaya vardıktan sonra transfer çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılıların Konyaspor’un yıldız ismi Moryke Fofana ile yaptığı son görüşmede anlaşmaya vardığı belirtiliyor. 28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.

Evkur Yeni Malatyaspor’un transfer listesinde bulunan bir diğer isim Akhisarspor’lu Güray Vural ile yapılan son görüşmede ise ortaya bazı pürüzlerin çıktığı ve bu transferin şimdilik durdurulduğu iddia ediliyor. 31 yaşındaki sol kanat oyuncusunun transferi konusundaki sıkıntının iki taraf arasındaki fiyat farkından kaynaklandığı, tecrübeli futbolcuyla önümüzdeki günlerde son bir görüşme daha yapılabileceği ise gelen haberler arasında.

Bu arada sezon başında İtalya’nın Benetivo takımından kiralanan Guilherme Costa Margues’in opsiyonunun kullanılmasının da sarı-kırmızılı kulübün gündeminde olduğu ve girişimlere başlandığı öğrenildi.

Özellikle ligin ilk yarısında sergilediği performansla Malatyalı taraftarların beğenisini kazanan Brezilyalı oyuncu için kulübüyle yeniden anlaşmaya varılacağı bildirildi.

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