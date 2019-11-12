Everton'da sürpriz kadro dışı kararı!
Everton, sezon başı transfer edilen Moise Kean'i disiplin tavırları nedeniyle kadro dışı bıraktı.
Spor Arena Dış Haber | Premier Lig takımlarından Everton, sürpriz bir karara imza attı. Cenk Tosun'un takımı, İtalyan forvet Moise Kean'in kadro dışı bıraktığı açıklandı.
Everton'da takım toplantısına ikinci kez geç kalan Kean, teknik direktör Marco Silva tarafından kadro dışı bırakıldı.
Sezon başı 30 milyon euroya Juventus'tan transfer edilen Kean, Cenk Tosun'un yerine oynuyordu. Bu kadro dışı kararının ardından Türk futbolcunun daha çok süre bulması bekleniyor...
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