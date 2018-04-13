Everton'a Swansea deplasmanında şaşırtan iddaa oranı!
Ligdeki son 3 maçını kazanamayan Swansea, Everton karşısında favori gösterildi. Bu durum iddaa oyuncuları arasında şaşkınlıkla karşılandı!
Swansea
- Mike van der Hoorn ve Sam Clucas'ın durumları maç saati netleşecek.
- Renato Sanches'in sakatlığı devam ediyor.
- Cezası sona eren Jordan Ayew ilk 11'de olacak.
- Ligdeki son 3 maçlarında galibiyetleri yok!
Everton
- Liverpool maçında sonradan oyuna giren Idrissa Gueye, Swansea karşısında ilk 11'de olabilir.
- Gylfi Sigurdsson'un sakatlığı sürüyor, Phil Jagielka şüpheli.
- Wayne Rooney vs Swansea --> Son 8 maçta 9 gole katkı verdi. (4 gol - 5 asist)
- Everton'un deplasmanda attığı son 3 lig golünün altında Cenk Tosun imzası var.
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