Everton, Leicester deplasmanında güldü!
İngiltere Premier Ligi’nin 8.haftasında Leicester City ile Everton karşılaştı. King Power Stadı’nda oynanan ve S Sport Plus'tan yayınlanan maçta gülen taraf 2-1’lik skorla Everton oldu.
Mücadelede Everton’a 3 puanı getiren golleri 7.dakikada Richarlison ile 77.dakikada Gylfi Sigurdsson kaydederken, Leicester’ın tek golünü ise 40.dakikada Ricardo Pereira attı. Ayrıca Leicester City’de Wes Morgan 63.dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Çağlar yok, Cenk sonradan girdi
Leicester City’de Çağlar Söyüncü bu maçın kadrosunda yer almadı. Everton’da ise yedekler arasında maça başlayan Cenk Tosun, 71.dakikada Tom Davies’in yerine oyuna girdi.
Everton 12 puana yükseldi
Bu sonucun ardından Everton 12 puana yükseldi. Leicester City de haftayı 12 puanla kapattı. Milli maçlar sebebiyle lige verilecek aradan sonra Everton evinde Crystal Palace ile kozlarını paylaşacak. İki maç aradan sonra kaybeden Leicester da Arsenal’e konuk olacak. (AJANSSPOR)
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