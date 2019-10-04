Everton, Cenk Tosun'un fiyatını belirledi!
Premier Lig takımlarından Everton, Milli forvet Cenk Tosun'un satış fiyatını belirledi.
Spor Arena Dış Haberler | Everton'da istediği kadar oynama şansı bulamayan Cenk Tosun, devre arası transfer döneminde takımından ayrılabilir.
İngiliz basınında çıkan habere göre Everton, Milli futbolcunun satış ücretinin 11 milyon euro olduğunu açıkladı. Teknik direktör Marco Silva'nın kadroda düşünmediği Cenk, Everton'da Moise Kean ve Dominic Calvert-Lewin'in ardından takımında 3. forvet konumuna düşmüştü.
KATAR'A GİTMEK İSTEMEMİŞTİ
Ocak ayında Cenk Tosun ile yollarını ayırmayı düşünen Everton, istediği ücreti alması halinde golcü oyuncu ile yollarını ayıracak. Cenk Tosun için Everton, yaz transfer döneminin son günlerinde Katar ekibi Al Gharafa ile anlşamış ancak Cenk'in gitmek istememesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle