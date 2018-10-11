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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
11.10.2018 - 11:04, Son Güncelleme:

EuroLeague'de yeni sezon bugün başlıyor!

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EuroLeague'de yeni sezon bugün başlıyor!

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunda 2018-2019 sezonu, bugün yapılacak maçlarla başlayacak.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu, bugün yapılacak maçlarla başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Türkiye'yi bu sezon Anadolu Efes, Fenerbahçe ve Darüşşafaka Tekfen temsil edecek.

Anadolu Efes, bugün TSİ 21.30'da başlayacak maçta, Almanya ekibi Bayern Münih'e konuk olacak. Darüşşafaka Tekfen ise son şampiyon Real Madrid ile TSİ 22.00'de İspanya'da karşılaşacak.

Geçen sezonun finalisti Fenerbahçe ise yarın saat 20.45'te İspanya'nın Herbalife Gran Canaria takımını ağırlayacak.

Ligde normal sezon 4-5 Nisan 2019'da yapılacak maçlarla tamamlanacak. Normal sezonu ilk 8'de bitirecek takımlar play-off turunda Dörtlü Final'e kalmak için mücadele edecek.

THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Bugün:
20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Barcelona Lassa (İspanya)
21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Maccabi FOX (İsrail)
21.30 Bayern Münih (Almanya) - Anadolu Efes
22.00 Real Madrid (İspanya) - Darüşşafaka Tekfen

En Çok Oynanan Bahis
  • 989Real Madrid -(7,5h-14,5h) Darüşşafaka
    2
    İM1/1
    2,25
    23374kez oynandı
Hemen Oyna

Yarın:
19.45 Buducnost VOLI (Karadağ) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)
20.00 Khimki (Rusya) - Olympiakos (Yunanistan)
20.00 Zalgiris (Litvanya) - Baskonia (İspanya)
20.45 Fenerbahçe - Herbalife Gran Canaria (İspanya)

Türkiye'den tek şampiyonluk Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nde en başarılı Türk takımı konumunda yer alıyor.

Sarı-lacivertli ekip, özellikle son dönemlerdeki kadro yapılanması ve elde ettiği başarılarla Avrupa Ligi'nde büyük bir atılım gerçekleştirdi.

Avrupa Ligi'nde Türk takımları arasında tek şampiyonluğu Fenerbahçe elde etti.

Zeljko Obradovic'in başantrenörlüğünü yaptığı sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamlayarak Türk basketbol tarihine adını yazdırdı.

Ligde son 4 sezondur Dörtlü Final oynayan Fenerbahçe, 3 kez ise finale çıkmayı başardı.

Anadolu Efes, hasreti sonlandırma peşinde

Geçmiş yıllarda Türk basketbolu adına Avrupa'da önemli başarılara imza atan ancak son dönemde beklentilerin uzağında kalan Anadolu Efes, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde Dörtlü Final hasretini sonlandırmaya çalışacak.

Bu sezon iddialı bir takım oluşturan lacivert-beyazlılar, bu organizasyonda 2 kez Dörtlü Final oynadı.

Anadolu Efes, 1999-2000 ve 2000-2001 sezonlarında Dörtlü Final heyecanı yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, 2000 yılında Selanik'te düzenlenen organizasyonda Ergin Ataman yönetiminde 3. oldu. İstanbul temsilcisi, bir sonraki sezon, FIBA'nın düzenlediği Suprolig'de ise Dörtlü Final'de yer alıp yine üçüncülük kürsüsüne çıktı.

En başarılı başantrenör Obradovic

Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'nin en başarılı başantrenörü olarak dikkati çekiyor.

Obradovic, Avrupa Ligi'nde başantrenör olarak 1992, 1994, 1995, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011 ve 2017'de şampiyonluk sevinci yaşadı.

Sırp çalıştırıcı, bu kulvarda Fenerbahçe'nin yanı sıra Partizan, Juventut Badalona, Real Madrid ve Panathinaikos takımlarıyla kupaya kazandı.

Obradovic'in ardından Avrupa Ligi'nde en fazla şampiyonluk yaşayan başantrenörler dörder kezle Ettore Messina, Bozidar Maljkovic, Pedro Ferrandiz ve Alexander Gomelsky oldu.

En çok kazanan Real Madrid

İspanyol ekibi Real Madrid, THY Avrupa Ligi'nde en fazla şampiyonluk yaşayan takım olarak ön plana çıkıyor.
Eflatun-beyazlı takım, organizasyonda elde ettiği 10 şampiyonlukla rekoru elinde bulunduruyor.

Real Madrid'i bu alanda 7 şampiyonlukla Rus ekibi CSKA Moskova takip ediyor. İsrail temsilcisi Maccabi FOX ve Yunanistan'ın Panathinaikos takımının da ligde altışar zaferi bulunuyor.

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