Euroleague Final-Four için 3 takım belli oldu! Son bilet...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriEuroleague Final-Four için 3 takım belli oldu! Son bilet...
GeriBasketbol Euroleague Final-Four için 3 takım belli oldu! Son bilet...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
İHA
27.04.2019 - 12:15, Son Güncelleme:

Euroleague Final-Four için 3 takım belli oldu! Son bilet...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Euroleague Final-Four için 3 takım belli oldu! Son bilet...

THY Euroleague’de Fenerbahçe, CSKA Moskova ile Real Madrid, İspanya’da düzenlenecek Final-Four’a adını yazdırırken, "Anadolu Efes - Barcelona" eşleşmesi ise 1 Mayıs’ta İstanbul’da belli olacak.

THY Euroleague’de Final-Four için 3 takım belli olurken, 1 mücadele ise son maça kaldı.

Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova ve Real Madrid İspanya bileti alırken, "Anadolu Efes - Barcelona" eşleşmesi ise daha bitmedi.

Play-Off turunun en rahat takımı Real Madrid oldu. Madrid, Panathinaikos eşleşmesini 3-0 ile geçerek bu turda yenilmeyen tek takım.

Fenerbahçe turu Litvanya’da aldı

Fenerbahçe ise Final-Four biletini Litvanya’da aldı.

Sarı-lacivertliler, Zalgiris Kaunas ile karşılaştığı seride İstanbul’dan 1-1 ile deplasmana gitti ve burada da turu 3-1 ile tamamladı. Fener böylece üst üste 5. kez Final Four'a adını yazdırdı. Fenerbahçe ayrıca son 3 senedir Euroleague’de final oynadı.

Euroleague Final-Four için 3 takım belli oldu Son bilet...

CSKA Moskova, ev sahibi saf dışı bıraktı

Final-Four’un ev sahibi Saski Baskonia da CSKA Moskova ile mücadele etti.

Rusya’da başlayan seri iki takımda 1’er galibiyet aldı. Moskova temsilcisi, İspanya deplasmanında rakibini 2 maçta da mağlup ederek, Baskonia’yı turnuva dışında bıraktı.

En çekişmeli eşleşme Efes - Barca

Play-Off turunun en çekişmeli mücadelesi ise kuşkusuz Anadolu Efes - Barcelona arasında yaşandı.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda başlayan serinin ilkini Efes, ikincisini Barca kazandı. İspanya’daki ilk müsabakadan galip ayrılan lacivert-beyazlılar, İstanbul’da kaybettiği saha avantajını eline geçirdi. Palau Blaugrana'daki son maçı alan Barcelona, seriyi 2-2’ye getirdi.

Play-Off turuna son çıkacak takımın belli olacağı mücadele 1 Mayıs Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.

THY Euroleague’de Final-Four 17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Vitoria Gasteiz şehrinde düzenlenecek.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Euroleague Final-Four için 3 takım belli oldu! Son bilet...

Menemen Belediyespor ve Keçiörengücü, 1'nci Lig'e çıkmayı garantileyebilir!

Beşiktaş'ta derbi tehlikesi! 2 futbolcu...

Süper Lig'de kritik maç! Trabzonspor'un iddaa oranı düştü...