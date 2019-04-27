Euroleague Final-Four için 3 takım belli oldu! Son bilet...
THY Euroleague’de Fenerbahçe, CSKA Moskova ile Real Madrid, İspanya’da düzenlenecek Final-Four’a adını yazdırırken, "Anadolu Efes - Barcelona" eşleşmesi ise 1 Mayıs’ta İstanbul’da belli olacak.
THY Euroleague’de Final-Four için 3 takım belli olurken, 1 mücadele ise son maça kaldı.
Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova ve Real Madrid İspanya bileti alırken, "Anadolu Efes - Barcelona" eşleşmesi ise daha bitmedi.
Play-Off turunun en rahat takımı Real Madrid oldu. Madrid, Panathinaikos eşleşmesini 3-0 ile geçerek bu turda yenilmeyen tek takım.
Fenerbahçe turu Litvanya’da aldı
Fenerbahçe ise Final-Four biletini Litvanya’da aldı.
Sarı-lacivertliler, Zalgiris Kaunas ile karşılaştığı seride İstanbul’dan 1-1 ile deplasmana gitti ve burada da turu 3-1 ile tamamladı. Fener böylece üst üste 5. kez Final Four'a adını yazdırdı. Fenerbahçe ayrıca son 3 senedir Euroleague’de final oynadı.
CSKA Moskova, ev sahibi saf dışı bıraktı
Final-Four’un ev sahibi Saski Baskonia da CSKA Moskova ile mücadele etti.
Rusya’da başlayan seri iki takımda 1’er galibiyet aldı. Moskova temsilcisi, İspanya deplasmanında rakibini 2 maçta da mağlup ederek, Baskonia’yı turnuva dışında bıraktı.
En çekişmeli eşleşme Efes - Barca
Play-Off turunun en çekişmeli mücadelesi ise kuşkusuz Anadolu Efes - Barcelona arasında yaşandı.
Sinan Erdem Spor Salonu’nda başlayan serinin ilkini Efes, ikincisini Barca kazandı. İspanya’daki ilk müsabakadan galip ayrılan lacivert-beyazlılar, İstanbul’da kaybettiği saha avantajını eline geçirdi. Palau Blaugrana'daki son maçı alan Barcelona, seriyi 2-2’ye getirdi.
Play-Off turuna son çıkacak takımın belli olacağı mücadele 1 Mayıs Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.
THY Euroleague’de Final-Four 17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Vitoria Gasteiz şehrinde düzenlenecek.
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