Euroleague'den Ergin Ataman'a 7 bin euro para cezası!
Euroleague, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a Barcelona maçında hakemlere yönelik davranışlarından dolayı 7 bin euro para cezası verdi.
Euroleague Yönetimi, THY Euroleague Play-Off turu 4. maçlarında meydana gelen olaylara ilişkin disiplin cezalarını internet sitesinden açıkladı.
Listede Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman da yer aldı.
Ataman'ın Barcelona deplasmanında müsabaka hakemlerine yaptığı davranışlar dolayısıyla 7 bin Euro para cezası verildiği belirtildi.
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