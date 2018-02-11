Eto'o'dan, Muhammed Salah'a büyük övgü!
Eto'o, Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah'a övgüler yağdırdı.
Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, geçtiğimiz yıl kariyerinde ilk kez Yılın Afrikalı Futbolcusu seçilmişti.
Eto'o da Salah'ın yükselen grafiğini yorumladı. Kamerunlu golcü yaptığı açıklamada, "Liverpool için yaptığı performans çok iyi ve onu üst seviyede görmekten memnuniyet duyuyorum. Salah da Messi ve Ronaldo gibi dünyanın en iyi oyuncularından biri oldu. Ödülü de hak etti." ifadelerini kullandı. (Ajansspor)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle