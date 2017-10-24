Eto'o ve Nasri'siz Antalya turladı

Stat: Etimesgut Belediyesi Atatürk
Hakemler: Bahattin Şimşek, Ali Saygın Ögel, Mehmet Salih Mazlum
Etimesgut Belediyespor: Hasan Sürmeli, Alaettin Batuhan Tur, Ömer Esenkaya, Nuh Aşkın (Dk. 42 Sabri Turgut), Gökhan Lale, Ahmet Kaan Ergün, Rıdvan Sağlam, Mehmet Bektaş, Eren Taşkın (Dk. 85 Halil Sıraç Demirel), Bekir Turaç Böke (Dk. 67 Erçin Ilgaz), Umut Koray Öz
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Yusuf Çelik, Chico, Sakıb Aytaç (Dk. 86 Musa Nizam), Harun Alpsoy, Sandro (Dk. 64 Mustafa İnan), Danilo, Deniz Kadah, Aydın Karabulut (Dk. 56 Menez), El Kabir
Gol: Dk. 61 Danilo (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 50 Yusuf Çelik, Dk. 90+2 El Kabir (Antalyaspor), Dk. 59 Ahmet Kaan Ergün (Etimesgut Belediyespor)