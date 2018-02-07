Eto'o transferi en çok onu üzdü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerFutbol HaberleriEto'o transferi en çok onu üzdü
Futbol Eto'o transferi en çok onu üzdü
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber: İmzayı attı, soluğu İstanbul'da aldı

Futbol
07.02.2018 - 12:26, Son Güncelleme:

Eto'o transferi en çok onu üzdü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Dünyaca ünlü futbol yıldızlarından Samuel Eto'o'nun Antalyaspor'dan Atiker Konyaspor'a transferi, en çok 4 yaşındaki Antalyalı hayranı Ayaz Para'yı üzdü.

Minik Ayaz, 22 Mart 2017'de amcasıyla antrenman izlemek için geldiği Antalyaspor tesislerinde, Kamerunlu futbolcu Eto'oyu daha yakından görebilmek için "Eto'o" diye bağırırken AA objektiflerine yansımıştı.

Atiker Konyaspor'la 31 Ocak'ta 2,5 yıllık sözleşme imzalayan yıldız futbolcu Eto'o'nun transfer haberi, minik hayranı Ayaz'ı derinden üzdü.
Taraftarı olduğu Antalyaspor'a desteğini sürdüren ve amcası Serkan Para ile iç saha maçlarını kaçırmayan Ayaz'ın gözü Eto'o'yu arıyor.
Ligin 20. haftasında Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçında da tribünde yerini alan Ayaz'a amcası Serkan Para'nın, Eto'o'nun artık Antalyaspor'da oynamayacağını söylediği o anları yine AA muhabiri görüntüledi.

Ayaz, amcasının "Eto'o'yu özleyecek miyiz?" sorusuna "Evet." yanıtını verdi. Minik Antalyasporlu, yakından göremeyecek oluşuna çok üzüldüğünü belirttiği Eto'o'ya, yeni takımında başarı dilemeyi de ihmal etmedi.

Minik Ayaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıldız futbolcunun Antalyaspor'dan gitmesini istemediğini dile getirerek, "Eto'o'nun Antalyaspor'dan ayrılmasına çok üzüldüm. Eto'o'yu özleyeceğim." dedi. Ayaz, Eto'o'nun ardından takımdaki yeni gözdesinin ise Danilo olduğunu söyledi.

"Dünya yıldızını kaybettik"

Serkan Para da yeğeninin, Eto'o'nun Antalyaspor'dan ayrıldığını duyunca çok üzüldüğünü vurgulayarak şöyle konuştu:
"Eto'o'nun gitmesi hepimizi üzdü, gitmesini istemezdik. Artık, yolumuza Eto'o olmadan devam edeceğiz, bir dünya yıldızını kaybettik. Eto'o ile Ayaz'ın buluşması güzeldi. Sonradan televizyondan izledik. Bize iyi bir anı kaldı. Antalyaspor'un bütün maçlarına geliyoruz. Kombinemiz var. Ayaz'ın futbol sevgisi bir başka. Antalyaspor'daki futbolcuları hemen hemen tanıyor. Zaman zaman takımımızın antrenmanlarını da izliyoruz. Ayaz, Eto'o'yu her Antalyaspor maçında görmek istiyordu. Antalyaspor'un maçlarında Eto'o forma giydiği zaman dikkatlice kendisini izler ve onu desteklerdi. Bundan sonra Eto'o'yu Antalyaspor formasıyla sahalarda göremeyeceğiz belki ama kendisini Süper Lig'de takip etmeyi sürdüreceğiz. Eto'o'nun Antalyaspor'a katkısı büyük. Kendisine bundan sonraki futbol yaşantısında, Antalyaspor'umuza da Süper Lig'de başarılar diliyorum. Eto'o'yu özleyeceğiz. Gözlerimiz Eto'o'yu arayacak."
Para, Ayaz'ın başka takım tutmadığını, gerçek bir Antalyasporlu olduğunu belirtti.

Ayaz'ın antrenman anıları

Kırmızı-beyazlıların antrenmanlarını, maçlarını amcasıyla izleyen, Antalyaspor'un maskotu haline gelen Ayaz Para, idmanların ilgi çekici ismi oldu.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde 22 Mart 2017'de Antalyaspor antrenmanında, amcasına heyecanla "Eto'o geliyor Eto'o." diyerek, 36 yaşındaki yıldız futbolcuya ismiyle birçok kez seslenen Ayaz, tecrübeli oyuncuya sevgi gösterisinde bulunmuştu. Eto'o da minik taraftara el sallayıp karşılık vermişti.
Antalyaspor'da forma giydiği 2,5 sezonda 44 gol atarak kırmızı-beyazlı kulübün en golcü oyuncusu olan ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin de fahri hemşehrilik unvanı verdiği Eto'o, 5 Nisan 2017'deki antrenmanda saha kenarından tezahüratta bulunan Ayaz'ı kucağına alıp sevmiş, üzerinden çıkardığı formasını ona hediye etmişti.

Antalyasporlu Yekta Kurtuluş'un 12 Nisan 2017'deki antrenmanda koşu sırasında kucağında taşıdığı Ayaz, futbolcunun kucağından inince bir süre onlara eşlik etmişti. Ayaz, sahadan çıkmak isterken amcasını gözden kaybedince ağlamaya başlamış, amcasının yanına gelmesinin ardından o dönemde Antalyaspor'un teknik direktörlüğünü yapan Rıza Çalımbay, minik taraftarı "Burada seni bırakmayız, korkma." sözleriyle sakinleştirmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle