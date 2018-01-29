Eto'dan transfer çalımı! Büyük sürpriz...

Adı bir dönem 3 büyüklerle anılan ve Antalyaspor'dan ayrılık kararı alan Samuel Eto'o büyük bir sürprize imza atacak...

Atiker Konyaspor’da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Süper Lig’de Gençlerbirliği’ne 2-1’lik skorla mağlup olan Konya ekibi golcü transferi için düğmeye bastı. Birçok santrfor isimle görüşen Yeşil Beyazlı yönetim, Antalyaspor’dan ayrılacak olan Kamerunlu golcü Samuel Eto’o’ya teklifte bulundu. Konyaspor, Samuel Eto’o ya 2.5 yıllık sözleşme önerdi. Bu transferin yarın netlik kazanması bekleniyor.

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Konyaspor'un Eto'o'yu transfer etme isteği resmen açıklandı. Yaşanan gelişmelerin ardından; Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, "Samuel Eto'o tabii ki de büyük bir futbolcu. Kariyeri tartışılmaz. Herkes böyle bir futbolcuyu kendi takımında görmek ister. Eto'o ile ilgileniyoruz. Süreç nasıl gelişecek hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

Atiker Konyaspor’un dün kontak sağladığı Antalyaspor’un Kamerunlu golcüsü Samuel Eto’o’ya önerilen sözleşme detayları belli oldu.

Yeşil Beyazlı yönetim ilk etapta Eto’o’ya 2.5 yıllık sözleşme sunarken; ücreti ise 5 milyon Euro olarak belirledi. Konyasporlu yetkililer sözleşmeye ek olarak; bonuslar ve maç başı ücretlerini ilave etti.

Samuel Eto'o konusunda açıklamalarda bulunan Atiker Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, "Samuel Eto'o ile görüşmelerimiz devam ediyor. Şu anda net bir anlaşma söz konusu değil. Oyuncuyla ilgili problem yok. Fakat sözleşmede bazı konularda mutabakata varamadık. Sözleşmenin detaylarını konuşuyoruz. Bu transfer yarın netlik kazanacak" dedi. (Ajansspor)

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