Eskişehirsporlu futbolcular antrenmana çıkmadı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriEskişehirsporlu futbolcular antrenmana çıkmadı!
GeriFutbol Eskişehirsporlu futbolcular antrenmana çıkmadı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
01.08.2019 - 09:56, Son Güncelleme:

Eskişehirsporlu futbolcular antrenmana çıkmadı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Eskişehirsporlu futbolcular alacakları nedeniyle antrenmana çıkmadı.

Dün akşam saat 18.00’de yeni sezon hazırlıkları için antrenmana çıkması beklenen Eskişehirsporlu futbolcular verilen sözlerin yerine getirilmediğini iddia ederek antrenmana çıkmadı.

Futbolcuların ortak hazırladıkları yazılı açıklamada verilen sözün 5 sefer yerine getirilmediği belirtildi.

Açıklama şu ifadeler yer aldı; “Eskişehirspor sevdalısı taraftarlara ve kamuoyuna; 2018/2019 31 Ağustos gecesi başlayan varoluş mücadelemiz bugüne kadar büyük kararlılıkla devam etmektedir ve edecektir. Bu dönem içinde bütün camia büyük fedakarlıklarda bulunmuştur. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan büyük taraftarımıza ve bize destek veren herkese çok teşekkür ederiz. Ancak; bize verilen sözler bu zamana kadar yerine getirilmeyip, mağdur durumda bırakılmaya devam ediliyoruz. Ailevi sorumluluklarımız ve yaşamsal ihtiyaçlarımızı karşılayamayacak durumdayız. Bu sorunları da bu zamana kadar Eskişehirspor sevdamız ve mesleki ahlakımız için hiçbir şekilde kamuoyuna yansıtmadık. Şu ana kadar geçen sene yönetimden bir maaş, bu seneki yönetimden ise sadece on bin TL alınmıştır. Son bir ay içerisinde toplam 5 defa söz verilip yerine getirilmemiştir. Bu gün içinde verilen söz maalesef yine yerine getirilmedi. Biz de bütün takım halinde antrenmana çıkamama kararı aldık ve sesimizi duyurmak istedik. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Son Dakika: Fenerbahçenin istediği Ertuğrulu Galatasaray bitiriyor
Son Dakika: Fenerbahçe'nin istediği Ertuğrul'u Galatasaray bitiriyor!

Eskişehirsporlu futbolcular antrenmana çıkmadı

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Yiğit Yalçın Çitak'tan ikinci dünya şampiyonluğu
İsmail Kartal "Hep zorları başardık yine başaracağız''
Milli güreşçiler Polonya'ya gitti
Avrupa'da yılın takası! Dybala ve Lukaku...