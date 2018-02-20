Eskişehirspor'dan sponsorluk açıklaması!
Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, stadın isim sponsorluğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme yaptıklarını söyledi. Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isim sponsorluğunun bir Eskişehir firması olarak ETİ’ye yakışacağını uygun gördüğünü söyledi.
Anlaşma resmiyet kazanacak!
Yaşanan gelişmelerin ardından Ajansspor editörü ve Radyospor programcısı Salim Manav'a açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Sportif Direktörü İzzet Erdoğan, "Başkanımız Halil Ünal konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki hafta sponsorluk anlaşması resmiyet kazanacak. ETİ yetkililerin yurt dışından dönmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. (Ajansspor)
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