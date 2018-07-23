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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
AA
23.07.2018 - 16:46, Son Güncelleme:

Eskişehirspor'da transfer çalışmaları devam ediyor

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Eskişehirspor'da transfer çalışmaları devam ediyor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, kale, stoper, orta saha ve forvet mevkilerine bir an önce transfer yapmalarının gerektiğini bildirdi.

Çapa, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, bu sezonu iyi geçirip beklenen şampiyonluğu elde etmeyi hedeflediklerini belirtti. 

Bazı mevkilere istedikleri transferleri gerçekleştiremediklerini aktaran Çapa, şu ifadeleri kullandı: 

"Bunun bazı nedenleri var. Kulübün kongresinin geç olması ve bizim de haziran ayının son haftasında takımla anlaşmamız gibi. Tamamen yeni bir takım kurmamız gerekiyor. Geçen yıldan birkaç arkadaşımız kaldı. Kulübün bütçe problemi var. Yönetimimiz önemli bir çaba sarf ediyor. Transferini gerçekleştirdiğimiz 8-9 oyuncunun 5-6'sı takımda doğrudan forma bulabilecek. Genç oyuncular da bize gelecekte önemli katkılar sağlayacak. Kaleye, stopere, orta sahaya ve forvete doğrudan oynayabilecek oyuncuların transfer etmemiz gerekiyor. Bunları yapmak da kolay olmayacak. Bu saatten sonra boşta olan oyuncuyu transfer etmek bize kısa vadede bir şey katmayacak. Ancak eksiğimiz olan kale, stoper, orta saha ve forvet mevkilerini bir an önce lige hazır oyuncularla tamamlamamız gerekiyor." 

"HER GEÇEN GÜN DAHA İYİYE GİDECEĞİZ"

Çapa, ligin ilk 3-4 haftasının siyah-kırmızılı takım için zorlu geçeceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: 

"Hazırlık karşılaşmalarında takıma yeni katılan oyuncuları değerlendirme fırsatı bulduk. Antrenmanda yaptıklarımızı maç performansına yansıtmamız bizi mutlu ediyor. Bizde kaliteli ayaklar var. Saha içinde birlikteliği sağlamak çok önemli. Taraftarın beklentileri karşılamak istiyoruz. Taraftarımız bizim için 12. değil birinci adamdır. Bu takımın her geçen gün daha iyiye gideceğinden kimsenin şüphesi olmasın. 26 bin kombine hedefini lig başlamadan gerçekleştirmeliyiz."

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