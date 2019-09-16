Eskişehirspor'da kongre kararı iptal edildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriEskişehirspor'da kongre kararı iptal edildi
GeriFutbol Eskişehirspor'da kongre kararı iptal edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
16.09.2019 - 18:51, Son Güncelleme:

Eskişehirspor'da kongre kararı iptal edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eskişehirspor'da kongre kararı iptal edildi

TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'un başkanı Osman Taş, 19 Eylül'de yapılması planlanan olağanüstü kongreyi kulübün geleceğini düşündükleri için iptal ettiklerini söyledi.

Taş, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, yönetime kongreye gitmesi konusunda çağrı yapıldığını belirterek, koltuk sevdasının olmadığını dile getirdi.

Tanımadığı insanlara kulübü teslim etmeyeceğini anlatan Taş, "Eskişehirspor'un zarar görmemesi için eski başkanlara ya da kentin tanıdığı insanlara kulübü devredebiliriz. Bu olmadığı için kongreyi iptal ettik. Bu, Eskişehirspor'a zarar vermez. Kulübün geleceğini düşündüğümüz için kongre kararını iptal ettik. Eskişehirspor için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ailemizden daha fazla zamanı Eskişehirspor'a harcıyoruz." diye konuştu.

Asbaşkanı Mehmet Şimşek de kulübün maddi hiçbir gelirinin olmadığının altını çizerek, yönetimin göreve geldiği günden bu yana gerekli yerlere 3 milyon 740 bin lira ödeme yaptığını anlattı.

Basın sözcüsü Mustafa Topkaya ise görevinden ayrılan teknik direktör Fuat Çapa'ya geçmişte yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.
Teknik direktörlüğe Coşkun Demirbakan'ı getirdiklerini anımsatan Topkaya, "Coşkun Demirbakan ile dün sözleşme imzaladık. Fedakarlıktan kaçınmayacağını bildiğimiz bir hocamız. Camiamıza hayırlı olsun." şeklinde konuştu. 

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Eskişehirspor'da kongre kararı iptal edildi
Galatasaray'dan KAP bildirimi
Domagoj Vida'dan kırmızı kart açıklaması
Ivanildo Fernandes 2-4 hafta yok