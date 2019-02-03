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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: İHA
03.02.2019 - 15:11, Son Güncelleme:

Eskişehirspor’da bu sezon bir ilk

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Eskişehirspor’da bu sezon bir ilk

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, dün oynanan Gençlerbirliği maçı kadrosunda bu sezon ilk kez yabancı oyunculara yer verdi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, transfer yasağının kaldırılmasıyla Gençlerbirliği maçı kadrosunda ilk kez yabancı oyuncu bulundurdu.

Ligin 20. haftasındaki maçta lisansları çıkan ve kadroda bulunan Fildişi Sahilli İbrahim Sissoko, Sırp Marko Milinkovic ve Ganalı Kamal Issah bu sezon ilk kez Eskişehirspor forması giydi. Tecrübeli yabancılara takımın genç yıldızları eşlik ederken zorlu geçen maça Sissoko’nun iyi performansı ve iki golü damga vurdu. Maçın sonunda 3 puanı almasını bilen Kırmızı Şimşekler, bu skorla bir basamak atlayarak düşme potasından uzaklaştı. 

Öte yandan sezon başından beri transfer yasağı bulunan ve yasağı transfer sezonu kapanmadan hemen önce kaldırabilen Eskişehirspor’da ligin 20. haftasına kadar altyapı oyuncuları 19 maçta 17 puan toplayarak 16. sırada bulunuyordu. 

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