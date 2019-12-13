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İHA
13.12.2019 - 16:16, Son Güncelleme:

Eskişehirspor'da ayrılık! Orta sahadan Milinkovic...

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Eskişehirspor'da ayrılık! Orta sahadan Milinkovic...

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, resmi internet sitesinden Marko Milinkovic ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Eskişehirspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"A takımı oyuncularımızdan Marko Milinkovic ile alacaklarına istinaden yapmış olduğumuz görüşmelerde kendisine sunduğumuz tüm ödeme planlarına rağmen herhangi bir mutabakat sağlanamamış ve oyuncumuz kulübümüzden ayrılma kararı almıştır. Oyuncumuza bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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Eskişehirsporda ayrılık Orta sahadan Milinkovic...

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