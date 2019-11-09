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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
09.11.2019 - 13:19, Son Güncelleme:

Eskişehirspor, üzerindeki kara bulutları dağıttı!

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Eskişehirspor, üzerindeki kara bulutları dağıttı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, arka arkaya gelen Osmanlıspor ve Adana Demirspor galibiyetleriyle camia üzerindeki kara bulutları dağıttı.

Lige kötü bir başlangıç yaparak eksilerden kurtulamayan Eskişehirspor, 10. ve 11. haftalarda alınan galibiyetlerle umut ışığını yaktı. Siyah-kırmızılı camia, 3-2’lik Osmanlıspor ve Adana Demirspor zaferleriyle yeniden ayağa kalktı.

Es-Es, ligin güçlü takımları karşısında galibiyetler alarak çıkışa geçti. 3 puanlar takıma özgüven kazandırırken camia yeniden kenetlendi. Galibiyet serisini devam ettirmek isteyen siyah-kırmızılılar, haftaya evinde geçen yıl Süper Lig’den düşen Erzurumspor’u ağırlayacak. İç saha avantajını kullanmak isteyen Eskişehirspor, üst sıralara tırmanmak istiyor.

"Taraftar yalnız bırakmadı"

13 Ekim’de yapılan olağanüstü seçimle yeniden başkan seçilen Osman Taş’ın kısa bir süre içerisinde tekrar istifa etmesiyle Eskişehirspor başkansız kaldı. Başkansız kalan camiaya taraftar sahip çıktı.

Yeni Eskişehir Stadı’nda ve deplasmanda oynanan karşılaşmalarda stadı dolduran taraftarlar, takımı yalnız bırakmadı. Son olarak aralarında 70 bin lira para toplayarak kulübe bağışlayan taraftarlar örnek bir davranışa imza attı.

"Yabancılardan 10 yerlilerden 5 gol"

Eskişehirspor’da gol yükünü yabancı futbolcular çekiyor. Bu kapsamda yabancı futbolcular 10 gol atarken yerliler de 5 gol attı.

Son haftalardaki performansıyla alkış toplayan Jesse Sekidika takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Geçen 11 haftada; Jesse Sekidika 5, Milinkovic 4, Emre Güral 3, Sissoko 1, İbrahim Halil Öner 1 ve Cemali Sertel’de 1 gol atma başarısı gösterdi.

"Seçime az kaldı"

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor, Süper Lig'ten düştüğü 2015-2016 senesinden bugüne kadar 7 kez başkan değiştirdi.

Başkanlık konusunda dikiş tutturamayan camia son olarak Osman Taş'ın istifa etmesi sebebiyle 17 Ekim'de yine seçime gidiyor.

Seçimde yeterli çoğunluk sağlanamaz ise 24 Ekim'e ertelenecek.

Yarım asırlık çınar, yeni bir kongre sürecine girerken kimin başkan olacağı merak ediliyor.

Eskişehirspor, üzerindeki kara bulutları dağıttı

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