Eskişehirspor, Günay Güvenç'i transfer etti!
Eskişehirspor'da beklenen transfer nihayet resmiyet kazanıyor.
Geçen hafta imza şov yapan Eskişehirspor'da kaleci transferi sonuçlandı. Es Es, Günay Güvenç transferinde mutlu sona ulaştı.
Ajansspor'dan Salim Manav'ın elde ettiği bilgiye göre; Eskişehirspor, Göztepe ile sözleşmesi sona eren deneyimli file bekçisi Günay Güvenç'le prensip anlaşmasına vardı. Günay'ın önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imlayacağı öğrenildi.
Beşiktaş'ın da gündemine gelen başkan Fikret Orman'la görüşen Günay'ın Siyah Beyazlı takıma transferinin gerçekleşmediği, Eskişehirspor kadrosuna bonservisiyle birlikte dahil olacağı öğrenildi. (Ajansspor)
Günün en popüler bahislerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle