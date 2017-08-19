Eskişehirspor-Göztepe maçındaki olaylara yönelik operasyonda 49 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının 4 Haziran'da Eskişehirspor ile Göztepe arasında kentte oynanan TFF 1. Lig play-off finali sonrası çıkan olaylara ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor.
Toplanan delillerin ardından planlanan operasyon için harekete geçildi. İzmir, Eskişehir, İstanbul, Mardin, Ankara ve Aydın'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 72 şüpheliden 59'u yakalandı.
Eskişehir'den 27, İzmir'den 22 kişi gözaltına alınmalarının ardından gece saatlerinde emniyet araçlarıyla Antalya'ya taşındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden sonra işlemleri için emniyete götürüldü.
Öte yandan, İzmir Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt ek hizmet binasındaki şüphelilerin araçlara bindirilmesi sırasında kendilerini bekleyen bir grubun "Terörist değiliz, Göztepeliyiz" diye slogan attığı görüldü.
Suçlamalar arasında "örgüt kurmak" da var
Şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak" ve "kamu malına zarar vermek" suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.
Ayrıca, biletsiz şekilde turnikelerden "çift giriş"le geçerek stadyuma giren bin 896 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı, olaylarda ihmali bulunan emniyet ve özel güvenlik görevlisi 227 kişi hakkında da idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerin geri kalan kısmının incelenmesinin ardından 2. dalga operasyon yapılacağı kaydedildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında yakalama kararı bulunan 72 kişiden 41'inin Göztepe, 31'inin ise Eskişehirspor taraftarı olduğu belirlendi.
Gözaltında bulunan şüphelilerden 6'sının suça sürüklenen çocuk olduğu, bunların savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılacağı vurgulandı.
Antalya Stadı'nda, 4 Haziran'da TFF 1. Lig play-off finalinde Eskişehirspor-Göztepe maçının ardından saha içi olaylar çıkmış, stat içine yabancı maddeler sokulduğu belirlenmişti. Olayların, kamu düzenini bozmaya yönelik olduğu, toplumda infial uyandırma güdüsü içerisinde maytap, meşale ve sis bombası kullanılarak gerçekleştirildiği, kamu malına zarar verildiği iddialarıyle soruşturma başlatılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip, başsavcılığın koordinesinde yürüttüğü çalışmalar neticesinde 7 terabaytlık stat güvenlik kamera görüntülerinin 4 terabaytlık kısmını incelemişti. Suçları organize şekilde örgütlü yaptıkları iddia edilen ve her iki takım taraftarları içerisinde bulunan şüphelinin 46, kamu malına zarar verdiği ileri sürülenlerin ise 26 kişi olduğu belirlenmişti.
Muhabir : Gülsem Adam,Oktay ÖzdenYayınlayan : Sedat Gök