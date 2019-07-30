Eskişehirspor Başkanı Taş: İstifa etmeye hazırım

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriEskişehirspor Başkanı Taş: İstifa etmeye hazırım
GeriFutbol Eskişehirspor Başkanı Taş: İstifa etmeye hazırım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
30.07.2019 - 16:48, Son Güncelleme:

Eskişehirspor Başkanı Taş: İstifa etmeye hazırım

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eskişehirspor Başkanı Taş: İstifa etmeye hazırım

Eskişehirspor Başkanı Osman Taş, "Eğer Eskişehirspor'un önü Osman Taş ile kesiliyorsa bugün istifa etmeye hazırım" dedi.

TFF 1'inci Lig takımlarından Eskişehirspor, 2019-2020 sezonuna sayılı günler kala zor dönemden geçiyor. Kulübün durumuyla ilgili Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Başkan Osman Taş, '26 saat 1 şehir' kampanyasında satılan formalardan elde edilen paraların peşine düşüldüğünü söyledi.

Ankaragücünde Mehmet Yiğiner yeniden başkan seçildi
Ankaragücü'nde Mehmet Yiğiner yeniden başkan seçildi

2015 yılından kalan 4 icra tebligatının kulübe ulaştığını anlatan Başkan Taş, şöyle konuştu:

"Ben bugüne kadar hep sustum. Susmamın bir sebebi vardı. Yönetimin çalışmadığı gibi yalan haberlere karşın biz hep sustuk. Bugünden sonra susmuyoruz artık. Eğer Eskişehirspor'un önü Osman Taş ile kesiliyorsa ben bugün istifa etmeye hazırım. 24 saat de zaman tanıyorum. Ya bu insanlar bizim artık yolumuzu kesmezler ya da bu 24 saat sonunda ben bütün eski dosyaları açacağım. Açık ve net söyleyeyim; ben eskiye yönelik bir şey yapmak istemiyordum ama artık yeter. Benim tüylerim diken diken oluyor. Bugün 4 tane icra geldi. 'Yazıklar olsun' diyorum. Eğer 5 yaşındaki bir çocuğun parasına göz diktiyseniz yazıklar olsun. Biz kulübü kurtarmaya çalışıyoruz, siz bize köstek oluyorsunuz. Bu açıdan üstüne basa basa söylüyorum; 24 saat süre veriyorum, eğer bize tekrar köstek olmak isterlerse ben dosyaları teker teker açacağım. Ben bilemediğiniz kadar çok iyi bir Eskişehirspor taraftarıyım ve şehrimi çok seviyorum. Biz kumbara kampanyasını dilencilik için yapmadık. Bu konular üst üste geldiği için, puan silinmesi olduğu için biz dedik ki; 'Bizim kurtuluşumuz nasıl olur?' Yönetim olarak demiyorum, üstüne basa basa 'Eskişehirspor olarak' diyorum. Arkadaşlarla 'Bir kumbara kampanyası yapalım' dedik; amaç Eskişehirspor'u kurtarmaktı. Gerçekten 'Yazıklar olsun' diyorum. Bugünü mü beklediniz? Kasaya 5 kuruş para girmesini mi beklediniz? 4 senedir bekliyorsunuz da 1 ay daha mı bekleyemiyorsunuz? Ben anlamıyorum bu insanları. Sonra da çıkıp dışarı 'Biz Eskişehirsporluyuz' diyorlar. Hiçbiriniz Eskişehirsporlu değilsiniz, hiçbiriniz."

Eskişehirspor Başkanı Taş: İstifa etmeye hazırım

"Tekrarlıyorum; eğer Eskişehirspor'un önünü ben kesiyorsam ben bugün hemen şimdi istifamı vermeye hazırım. Yeter ki Eskişehirspor kurtulsun" diye sözlerini sürdüren Taş, "Bugün sabah internette okudum; yaptığımız kampanyada, forma satışının geliri EsStore'a mı gidiyormuş? Böyle saçma bir şey mi olur. Ben Eskişehirspor'un 5 yıllık isim haklarını aldım, önümüzdeki 5 yıl değil, 10 yıl bile Eskişehirspor'a hepsini hibe etmeye hazırım."

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (30.07.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Adana Demirspor ile BB Erzurumspor yenişemedi!
Ankaragücü'nde Mehmet Yiğiner yeniden başkan seçildi
Eskişehirspor Başkanı Taş: İstifa etmeye hazırım
A Milli Takım'dan TFF 2. Lig'e! Hayrullah Mert Akyüz, Sivas Belediyespor’da...