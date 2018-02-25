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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Es Es eve 3 puanla döndü... Manisa gülmeyi unuttu!
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Futbol
DHA
25.02.2018 - 15:08, Son Güncelleme:

Es Es eve 3 puanla döndü... Manisa gülmeyi unuttu!

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Spor Toto 1. Lig'de düşme hattında her geçen hafta kurtuluş ümitlerini tüketen Grandmedical Manisaspor, üst üste 4. mağlubiyetini evinde Eskişehirspor'dan aldı: 0-1.

STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER: Ramazan Keleş (xx), Mehmet Yıldırım (xx), Cemal Alpay (xx)
GRANDMEDICAL MANİSASPOR: Göktuğ (xx) - İlkay (x), Ümit Yasin (xx), Kemal (xx), Kağan (xx), Bakaki (xx) (Dk. 63 Akın x), Asım (x) (Dk. 73 Uğur x), Alper (xx), Timur (xx), Sebaihi (xx) (Dk. 90 Ömer), Perovic (x)
ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (xxxx) - Semih Güler (xxx), Hasan Hüseyin (xxx), Aykut (xxx), Dorukhan (xx), Hürriyet (xx), Ofoedu (xx), Kaan (xx), Bedirhan (xx) (Dk. 68 Hasan Ayaroğlu xxxx), Bruno (xxx), Semih Şentürk (xx) (Dk. 89 Felix Michel)
GOL: Dk. 86 Hasan Ayaroğlu (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Alper (Manisaspor), Aykut (Eskişehirspor)
KIRMIZI KART: Dk. 90+1 Aykut (Eskişehirspor)

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmanın tek golünü 86. dakikada Hasan Ayaroğlu attı. Konuk takımdan Aykut, 90+1. dakikada kırmızı kart gördü. Art arda 3 maçını son anlarda kaybeden Manisaspor, bu skorla son 10 haftaya 14 puanla girdi. Son 5 maçta 4. galibiyetini alan Eskişehir, puanını 30'a çıkardı. Kırmızı-siyahlılar 90 dakika sonrası galibiyetini Manisa'da deplasman tribününü dolduran taraftarlarıyla birlikte kutladı.

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    1,90
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MAÇTAN DAKİKALAR
18. dakikada gelişen Manisaspor atağında Asım'ın ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda kaleci Kayacan gole engel oldu.
24. dakikada Eskişehirsporlu Bruno'nun ceza alanına girer girmez şutu kalici Göktuğ'dan döndü. Semih Şentürk önünde bulduğu topu tamamlamak istedi, araya giren defans gole izin vermedi.
27. dakikada Manisaspor gole çok yaklaştı. Timur'un sağ kanattan ortasına ceza sahasında Perovic'in kafa şutu yan direkten dönüp kaleci Kayacan'ın ellerinde kaldı.
42. dakikada Eskişehir atağında Hasan Hüseyin'in soldan pasına Bruno altı pas içinde bomboş kafayı çaktı, kaleci Göktuğ mutlak gole izin vermedi.
İlk yarı golsüz bitti.
48. dakikada Manisa atağında Kağan'ın sağ kanattan ortasını Bakaki ceza sahasında rövaşatayla ağlara göndermek istedi, top yandan az farkla auta çıktı.
67. dakikada Manisaspor mutlak golden oldu. Perovic'in ceza sahasının sağından çevirdiği topa Akın'ın boş pozisyonda volesi üstten auta gitti.
86. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanatta sıfıra kadar inen Aykut'un ortası Manisaspor defansından sekip ceza sahasının hemen dışındaki Hasan Ayaroğlu'nun önünde kaldı. Hasan, göğsüyle yumuşattığı topu müthiş bir şutla ağlara yolladı: 0-1.
90+1. dakikada Eskişehirspor 10 kişi kaldı. Henüz 7 dakika önce sarı kart gören Aykut, Alper'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.
Maç bu skorla sona erdi.

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