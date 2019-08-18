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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
18.08.2019 - 21:57, Son Güncelleme:

Erzurumspor'dan harika geri dönüş

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Erzurumspor'dan harika geri dönüş

TFF 1. Lig'de sezonun ilk maçında BB Erzurumspor ilk yarıda 2-0 mağlup duruma düştüğü İstanbulspor karşısında ikinci yarıda bulduğu 2 gol ile mücadeleden beraberlikle ayrıldı.

Maçtan dakikalar 

6. dakikada BB Erzurumspor caza sahası önünde Muhammet’in pasıyla topla buluşan Muhsin caza sahasına girerken sert vurarak topu ağlara gönderdi. 0-1 

25. dakikada Taylan caza sahası dışından sert şutunda top kaleci Alperen’de kaldı. 

34. dakikada Muhammed Enes'in ara pasıyla topla buluşan Muhsin düzgün bir vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 0-2 

52. dakikada BB Erzurumspor’da kazanılan serbest vuruşu kullanan Emrah’ın ortasında arka direkte topa iyi yükselen Taylan topu ağlara gönderdi. 1-2 

66. dakikada caza sahası önünde Taylan’ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Emrah şık bir gol ile takımını beraberliğe taşıdı. 2-2 

72. dakikada Taylan’ın caza sahasına ortasında Pote kafayı vurdu kaleci Alperen iki hamlede topa sahip oldu. 

Stat: Kazım Karabekir 
Hakemler: Erkan Özdemir xx, Oğuz Terzi xx, Anıl Usta xx 
BB Erzurumspor: Sehic xx, Aykut Demir xx, Hakan Arslan xx, Hasan xx, Taylan xx (Oltan dk. 83 x), Pote xx, Emrah xx, Scuk x (İbrahim Akdağ dk. 46 xx), Osman xx, Sunu x (Rashad Muhammed dk. 46 xx), Murat xx 
İstanbulspor: Alperen xx, Nascimento xx, Eslem xx (Yunus Emre dk. 68 x), Ali Dere xx, Enes xx (Kağan dk. 56 x), İbrahim xx, Onur xx, Cajıc xx (Ali Aytemur dk. 88 ?), Atchom xx, Muhsin xx, Tuncer xx 
Goller: Muhsin (dk. 6 ve 34) (İstanbulspor), Taylan (dk. 52), Emrah (dk. 66) (BB Erzurumspor) 
Sarı Kartlar: Nascimento, İbrahim, Onur, Kağan (İstanbulspor), Aykut, Mücahit (BB Erzurumspor) 

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