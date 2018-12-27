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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
27.12.2018 - 13:14, Son Güncelleme:

Erzurumspor'da gol yükünü defans ve orta saha çekti!

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Erzurumspor'da gol yükünü defans ve orta saha çekti!

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısını 16 puanla 16. sırada tamamladı.

Sezonun ilk 7 haftası sonunda sadece 2 puan alabilen mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile başlayıp Mehmet Özdilek ile devam ettiği 17 haftalık periyotta ilk yarıda umduğunu bulamadı.

Söz konusu dönemde 3 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mehmet Özdilek'in takımın başına gelmesiyle toparlanmaya başladı, ancak kendisine 16. sırada yer bulabildi.

- En istikrarlısı Leo

Mavi-beyazlı ekibin sezon başında Göztepe'den transfer ettiği Fransız futbolcu Leo Schwechlen, ilk yarıdaki tüm maçlarda 90'ar dakika görev alarak toplamda bin 530 dakika sahada kalmayı başardı.

Leo'yu, 17 maçta forma giyen orta saha oyuncusu Jasmin Scuk, bin 514 dakika sahada kalarak izledi. Deneyimli stoper Lokman Gör ise 16 maçta bin 440 dakika sahada kaldı.

- Defans ve orta saha gol yükünü çekti

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un orta saha oyuncularından Scuk ve Taylan Antalyalı üçer, İbrahim Akdağ 2 gol atarken, aynı mevkide oynayan Emrah Başsan ile Auremir Dos Santos ise birer gol kaydetti.

Defansta görev yapan Lokman Gör 2, Leo da bir kez fileleri havalandırmayı başardı.

Mavi-beyazlı futbolcular ilk yarıda 14 kez gol sevinci yaşadı. Orta saha ve defans oyuncuları dışında forvetten tek gol katkısını Lennart Thy yaptı.

Erzurumspor, rakip oyuncuların kendi kalelerine yolladığı iki gol ile toplamda 16 gole ulaştı, meşin yuvarlağı 22 kez ağlarından çıkarmak zorunda kaldı.

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- Sehic kaleyi Hakan Canbazoğlu'ndan aldı

Spor Toto 1. Lig'de geçen sezon mavi-beyazlı ekibin kalesini koruyan ve özellikle Gazişehir Gaziantep ile oynanan play-off finalinde kurtardığı penaltılarla dikkatleri üzerine çeken Hakan Canbazoğlu, Süper Lig'in ikinci haftasından sonra kaleyi İbrahim Sehic'e kaptırdı.

Hakan Canbazoğlu, kaleyi koruduğu ilk iki hafta deplasmanda Atiker Konyaspor ve iç sahada Beşiktaş'ın üçer golüne engel olamadı, Sehic ise çıktığı 15 karşılaşmada 16 gol yedi.

- 32 sarı, 1 kırmızı kart

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcular oynadıkları 17 karşılaşmada 32 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.

Mavi-beyazlı ekibin deneyimli savunma oyuncusu Lokman Gör, 6 sarı kartla takımın en çok kart gören futbolcusu oldu. Bu oyuncuyu 4 sarı ve 1 kırmızı kartla Egemen Korkmaz takip ederken, orta saha oyuncularından Özer Hurmacı ile Gilles Sunu da üçer sarı kartla cezalandırıldı.

- Thy, suskunluğunu deplasmanda bozdu

Erzurum temsilcisinin sezon başında Werder Bremen'den transfer ettiği Alman forvet Lennart Thy, ligin 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanında attığı golle suskunluğunu bozdu.

Thy'nin bu golü, aynı zamanda takımın forvet oyuncuları adına atılan ilk gol olma özelliği de taşırken, diğer bir forvet Ridge Munsy ise ilk yarıda sessizliğini korudu.

Attığı bu golle takımına bir puan getirmeyi başaran Thy, geride kalan haftalarda toplamda 403 dakika forma şansı buldu.

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