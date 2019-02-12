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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
12.02.2019 - 13:45, Son Güncelleme:

Erzurumspor'da galibiyet hasreti

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Erzurumspor'da galibiyet hasreti

Spor Toto Süper Lig'de son galibiyetini sezonun ilk yarısında elde eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 8 maçtır kazanamıyor.

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonundaki son galibiyetini ilk yarıda elde eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 8 maçtır kazanamıyor.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de sezona 15 transfer yaparak başlayan Erzurum temsilcisi, transferlerinin büyük bölümünden istediği katkıyı alamadı.

Sezon başında Moussa Kone, Sefa Akgün, Lennart Thy, Arsen Khubulov, Gilles Sunu, Özer Hurmacı, Auremir Dos Santos, Leo Schwechlen, Egemen Korkmaz, İbrahim Sehic, Ridge Munsy, İbrahim Akdağ, Jasmin Scuk, Emrah Bassan ve Siphiwe Tshabalala ile mukavele imzalayan Erzurumspor, ilk 7 haftada hanesine sadece 2 puan yazdırdı.

Özellikle forvetlerinin gol yollarında yetersiz kalması nedeniyle ligin ilk yarısında 17 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 16 puan topladı.

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Ara transfer döneminde birçok futbolcu ile yollarını ayıran Erzurumspor, gol yollarında istenen başarıyı yakalamak için forvet Rashad Muhammed, Kristian Fardal Opseth'i, orta saha ve defanstaki açıkları kapatmak için de Pierre Kanstrup, Samuel Eduok, Gabriel Obertan, Samed Ali Kaya ve Serkan Kurtuluş'u alarak kadrosunu güçlendirdi.

Mavi-beyazlı ekip, ilk yarıda 13. haftadaki Antalyaspor (1-0) galibiyetinin ardından çıktığı 8 maçın 4'ünde yenildi, 4'ünde berabere kaldı.

Süper Lig'de ilk yarının son 4 haftasında ikişer yenilgi ve beraberlik alan Erzurumspor, ikinci yarıdaki ilk 4 maçta da aynı performansı ortaya koydu. İkinci yarıda Atiker Konyaspor (2-1) ve Çaykur Rizespor (1-0) maçlarını kaybeden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Beşiktaş (1-1) ve Medipol Başakşehir'le (1-1) berabere kaldı.

Basın sözcüsü Dal: "Taraftarımız takımı hiç yalnız bırakmadı"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal, 8 haftadır kazanamayan takımlarının, seyircinin de desteğiyle bu hafta Demir Grup Sivasspor maçında 3 puan alacağına inandığını belirtti. Ahmet Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taraftarların Erzurumspor için önemli bir güç olduğunu belirterek, "Erzurumspor taraftarı özellikle soğuk havaya rağmen yaklaşık 15 bin seyirci ortalamasıyla takımlarını bu zamana kadar hiç yalnız bırakmadı. 8 maçtır kazanamayan Erzurumspor olarak seyircinin de desteğiyle bu hafta Sivasspor maçını kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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