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Erzurumspor transferde Norveçli ismi gündemine aldı

BB Erzurumspor Asbaşkanı Ünsal Kıraç’ın kongrede gündeme getirdiği Norveçli futbolcunun kim olduğunu netlik kazandı. Mavi-beyazlıların Malmö’de oynayan Jo Inge Berget’i transfer etmeye hazırlandığı belirtildi.

Hürriyet Haber
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TFF 1. Ligde Play-Off mücadelesi veren BB Erzurumspor, Pazar günü evinde karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına dün başlarken, transfer çalışmaları da sürüyor.

Şu ana kadar Elazığ’dan Erman Bulucu ve Manisaspor’dan Metin Yüksel’i transfer eden BB Erzurumspor, Norveçli Jo Inge Berget’in de işini bitirmek üzere…

Olağanüstü kongrede Asbaşkan Ünsal Kıraç’ın Norveç’in Malmö takımından transfer edecekleri ismin Jo Inge Berget olduğu öğrenildi. Malmö’nün forvet oyuncusunun BB Erzurumspor formasını giymeye çok yakın olduğu ifade edildi.

Bu sezon Malmö ile 6 maça çıkan ve dördünde ilk onbir oynayan 27 yaşındaki orta saha ve forvet oynama özelliğine sahip Jo İnge Berget, gol sevinci yaşayamadı.

Erzurum - Zirve2000

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