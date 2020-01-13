Erzurumspor Onursal Başkanı Mehmet Sekmen: 'Mehmet Akyüz şehir sıcak diye Adana Demirspor'u tercih etti'

Mehmet Sekmen, Palandöken Dağı'ndaki Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait sosyal tesislerde kentte görev yapan gazetecilerle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Erzurumspor'da transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Sekmen, "Transferde ince eleyip sık dokuyoruz çünkü bütün kulüplerde para sıkıntısı var. İsabetli topçular bulabilirsek alınsın diye hem yönetim hem de biz aynı düşüncede olduğumuzu söyledik. Futbolcuyu iyi diye alıyoruz ama arzu ettiğimiz yetenekte olmuyor ya da uyum sağlayamıyor." diye konuştu.

Sekmen, birçok futbolcunun da kentin koşulları nedeniyle gelmediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ben Mehmet Akyüz'ü çok istedim buraya gelsin diye ama Adana Demirspor talip oldu ve orayı tercih ediyor. Çünkü sıcak bir şehir. Daha rahat geliyor, burada antrenmanlar soğuk ve şartlar ağır ama biz aynı heyecan ve azimle kulübümüze olan desteğimizi sürdürüyoruz. Santrafor eksiğimiz var ve eski futbolcumuz Lokman Gör'ü geri getirmek istiyoruz eğer gelirse defansımız çok daha güçlü olacak."

Kulübün önemli bir borcunun olmadığını dile getiren Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim öyle büyük borçlarımız yok kendi yağımızda kavrulmaya özen gösteriyoruz. Hamdolsun ödenmeyecek borcumuz yok ve takımımıza desteğimiz her zaman devam edecek. İstiyoruz ki borcumuz olmadan Süper Lig'e çıkalım. Borçlu çıkınca üzerinizdeki yük sizi eziyor. Rakibimiz Hatayspor kaç maçını son dakikalarda aldı bu biraz şans meselesi. Ben tahmin ediyorum ekonomik olarak bizim kadar rahat bir kulüp yoktur."



