Erzurumspor Lennart Thy transferini bitirdi
Erzurumspor, forvet transferini de yaptı. Bir süredir gündemde olan Werder Bremen’in golcüsü Lennart Thy ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Erzurumspor, 10. transferini Almanya’dan yaptı. Daha önce 9 transfere imza atan ve aralarında İbrahim Sehic, Özer Hurmacı, Schwechlen, Emrah Başsan, gibi isimlerin bulunduğu futbolcuları kadrosuna katan Dadaşlar, Almanya Bundesliga ekibi Werder Bremen’in 26 yaşındaki golcüsü Lennart Thy’ı Erzurum’a getirdi. Sağlık kontrollerinin ardından genç golcüyle 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Thy, geçen sezonu kiralık olarak Hollanda Eredivisie’de VVV-Venlo’da tamamladı.
VENLO’YU LİGDE TUTTU
Werder Bremen’le 2019’a kadar sözleşmesi bulunan Alman golcü, Hollanda ekibinde oynadığı 34 maçta 8 gol, 6 da asist katkısı sağladı. Takımıyla çıktığı 34 karşılaşmada da ilk 11’de sahaya çıkan Panzer golcü, sergilediği performansla dikkat çekti.
Thy, geride bıraktığımız sezon ligde düşmeme mücadelesi veren Venlo’da attığı gollerle, takımının ligde kalmasında büyük pay sahibi oldu. (Fanatik)
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