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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
22.08.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş: "Bir daha düşmemek üzere Süper Lig'e döneceğiz"

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Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş: "Bir daha düşmemek üzere Süper Lig'e döneceğiz"

TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kulüp başkanı Hüseyin Üneş, "İnanıyorum ki çok yakın zamanda, lig daha bitmeden Erzurumspor'un Süper Lig'e döndüğünü herkes görecektir. Bir daha düşmemek üzere Süper Lig'e döneceğiz." dedi.

Süper Lig'den geçen sezon düşen ancak yeni futbol sezonuna tekrar bu lige dönme hedefiyle başlayan ve 15 futbolcuyu kadrosuna katan mavi-beyazlı ekip, TFF 1. Lig'in ilk haftasında sahasında İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı. Erzurumspor, 24 Ağustos Cumartesi günü Balıkesirspor ile deplasmanda yapacağı maçta ilk 3 puanını almak amacında.

Kulüp başkanı Hüseyin Üneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'den düştükten sonraki süreçte sezon ve kadro planlamasını en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Transfer döneminin 2 Eylül'e kadar süreceğini anımsatan Üneş, "Her türlü fedakarlığı yapıp en doğru kadroyu kurduk ama ligi en sağlıklı şekilde tamamlayabilmek ve şampiyonluğa yürürken ekonomik anlamda önümüzde bir engel olmasın diye büyük Erzurumspor ailesinin bize destek olacağını düşünerek SMS kampanyasının startını verdik." diye konuştu.

Üneş, taraftarların takımına sürekli olarak destek verdiğini ancak şehirde kombine kart alma kültürü olmadığı için bu yöndeki satışların istedikleri seviyeye ulaşmadığını aktardı.

Rakamların beklentilerinin çok altında olduğunu anlatan Üneş, "Kampanya sürecinde kombinelere ciddi anlamda talep geleceğine inancım sonsuz. Taraftarlarımızın tribünleri dolduracağından da şüphem yok. Erzurumspor taraftarına sesleniyorum, bugünden itibaren kombineleri alırsak hem bilet sıkıntısı ortadan kalkmış olacak hem de zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde ekonomik anlamda bizlere de destek vermiş olursunuz. Bu anlamda kısa zamanda istediğimiz rakamlara ulaşacağımıza inanıyorum. "

Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş: Bir daha düşmemek üzere Süper Lige döneceğiz

"O kupayı Palandöken'in zirvesine koyacağız"

Hüseyin Üneş, şehrin büyüklüğünün ve futbol arzusunun herkesçe bilindiğini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçen sezonki kadromuz ligin üstünde. Mevcut kadromuzu çok daha fazla güçlendirdik. İnanıyorum ki çok yakın zamanda, lig daha bitmeden Erzurumspor'un Süper Lig'e döndüğünü herkes görecektir. Bir daha düşmemek üzere Süper Lig'e döneceğiz. Takımımızın geçmişte uğramış olduğu haksızlıklara bir daha da izin vermeyeceğiz. İnşallah sezon sonunda istediğimiz yerde olacağız. İnanıyorum ki sezon sonunda TFF 1. Lig'de son kez şampiyon olacağız ve alt lige bir daha geri dönmeyeceğiz. O kupayı da Palandöken'in zirvesine koyacağız."

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