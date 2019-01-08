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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
08.01.2019 - 15:00, Son Güncelleme:

Erzurum’da öğrencilere 800 adet Beşiktaş forması dağıtıldı

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Erzurum’da öğrencilere 800 adet Beşiktaş forması dağıtıldı

Beşiktaş Kulübü tarafından Erzurum’daki Tatbikat İlkokulu öğrencilerine 800 adet forma dağıtıldı.

Taraftar Dernekleri Sorumlusu Burhan Topuz, ’1 Milyonda 1’ projesi kapsamında 1 milyon çocuğa ulaşmak istediklerini söyledi. Okul öğretmenlerinden Mevlüde Şahin’in daveti sonucu Tatbikat İlkokulunu seçtiklerini belirten Topuz, Roma’da oynayan Cengiz Ünder’i örnek gösterdiği çocuklara seslenerek, "Siz de dünya yıldızlarından bir tanesi olabilirsiniz" dedi.

Merkez Yakutiye İlçesindeki Tatbikat İlkokulu’ndaki forma dağıtım törenine Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan, kurum müdürleri, okulun öğretmen ve öğrencileri ile Beşiktaş Kulübü Taraftar Dernekleri Sorumlusu Burhan Topuz katıldı. Okul bahçesinde yapılması planlanan tören, havanın soğuk olması sebebiyle içeri alındı.

Kendisinin Fenerbahçeli olduğunu hatırlatan Vali Okay Memiş, "Futbol kulüplerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Beşiktaş’ın başarılarıyla, izlettikleri futbol ve sergiledikleri sportif anlayışla gurur duyuyoruz. Yapılan bu güzel hizmetleri biz de Valilik olarak destekliyoruz" diye konuştu.

Vali Memiş, Beşiktaş Yöneticisi Topuz’a Erzurum’daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ni anlatarak Beşiktaş’ı kampa beklediklerini söyledi. Geçtiğimiz yaz aylarında 150’ye yakın profesyonel takımın kamp için Erzurum’u tercih ettiğini ifade eden Memiş, "Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, çok iyi standartlarda yapılmış. Oteller ve antrenman sahaları Türkiye’de başka bir yerde bulamayacağınız imkanlara sahip. Madem burada Beşiktaş’a gönül vermiş bir Erzurum var, sizi özellikle bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

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Tatbikat İlkokulu öğretmeni Mevlüde Şahin’in daveti üzerine Erzurum’da olduklarını belirten Beşiktaş Kulübü Taraftar Dernekleri Sorumlusu Burhan Topuz, asıl hedeflerinin ’1 milyonda 1’ projesi olduğunu söyledi. Kulüp Başkanı Fikret Orman’ın talimatlarıyla 1 milyon çocuğa ulaşmak istediklerini anlatan Topuz, "Projenin anlamı 1 milyon çocuğa ulaşılsın belki bir tanesini yakalarsın. O bir tane ülkenin kaderini değiştirir, Türk futbolunun geleceğine yön verir. ’1 Milyonda 1 Projesi’ bunun için önemli. Roma’da oynayan dünya yıldızı Cengiz Ünder, Balıkesir Sındırgı ilçesinden işçi bir ailenin çocuğu. Siz de bunlardan bir tanesi olabilirsiniz" dedi.

Topuz, öğrencilerin Başkan Fikret Orman’a yazdıkları mektupları ileteceğini ve okulu ziyaretini sağlayacağını söyledi. Topuz, proje kapsamında forma dağıtımına Balıkesir Balya’da devam edeceklerini kaydetti. Tatbikat İlkokulu 4’ncü sınıf öğretmeni Mevlüde Şahin, Beşiktaşlılara davetlilerine olumlu cevap verdikleri için teşekkür etti. Şahin, yöneticilerin çocuklara çok güzel bir anıyla dokunduklarını söyledi.

Konuşmalardan sonra Vali Memiş, Beşiktaş Yöneticisi Topuz ve beraberindekiler sınıfları ziyaret ederek çocuklara 800 forma dağıttı. Sınıfta Beşiktaş marşı okuyan öğrenciler, daha sonra tezahürat yaparak kulübe jesti için teşekkür etti.

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