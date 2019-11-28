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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.11.2019 - 15:20, Son Güncelleme:

Ertuğrul Sağlam'ın hedefi Süper Lig'de şampiyonluk

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Ertuğrul Sağlam'ın hedefi Süper Lig'de şampiyonluk

TFF 2’nci Lig takımlarından Yılport Samsunspor’da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, uzun vadede Süper Lig'in 6'ncı şampiyonu olmak istediklerini söyledi.

Yılport Samsunspor’da teknik direktör Ertuğrul Sağlam basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Antrenörlük hayatında hep Süper Lig’de takım çalıştırdığını belirten Sağlam, “Benim buraya gelişim birçok insan için sürpriz oldu ama bence ülke futboluna da düşünce devrimi, bakış açısı olarak da geçebilir. Artık bundan sonraki süreçte başka antrenörler de futbol adına değerlere sahip, düzgün bir kulüp yapılanması, kulüp içi düzgün bir organizasyon, ekonomik olarak desteklenmek, kurumsal olarak bu yapının takımın performansına olumlu etki etmesi, futbolcu anlamında değerlendirdiğiniz zaman yaşanabilecek ve futbol oynanabilecek çok güzel bir şehir, güzel ve donanımlı bir tesis, modern bir stat, şehirde futbola ait sevginin ve taraftarlık bilincinin oluşması, maçlara baktığımız zaman taraftarların takımının ikinci ligde oynamasına rağmen 10-15 bin bazı maçlarda daha kalabalık seyirci ile oynanması, dışarıdaki algıya baktığımız zaman her zamanki gibi Samsunspor aşağı lige inse bile büyüklüğünden futbol kamuoyundaki olumlu algısından en ufak bir şey yitirmemiş olmasıdır. Bir antrenör ve futbol adamı için burada başarılı olmamızı sağlayacak her şey mevcut. Bundan sonra yapmamız gereken bir iş var. Kulüp içi organizasyonu çok iyi planlayıp, şehrin dinamiklerini de takıma katkı sağlayabilecek şekilde yönlendirebilirsek bu oluşturacağımız sinerji bizi çok farklı yerlere taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.

“HEDEFİMİZ SÜPER LİG’İN 6’NCI ŞAMPİYONLUĞU”
Amaçlarının önce Yılport Samsunspor’u 1’inci Lig’e çıkartıp daha sonra da Süper Lig’e taşımak olduğunu söyleyen Sağlam, “Ondan sonra kulüp içi organizasyonla beraber şehir desteğini de tam olarak arkamıza alarak çirkinleşmiş, batığa saplanmış, farklı menfaat ilişkilerinin futbolun yönetici kademelerinde çok çirkin bir şekilde çıktığı, futbol kalitesinin iyice düştüğü, saha içinde ve saha dışında spor adına davranışların iyice yozlaştığı bir futbol ortamında Samsunspor’un böyle aşağıdan çok sağlam temeller üzerine kurularak Türk futboluna bir güneş gibi çıkabileceği beklentisi bende var. Samsunspor’u, Süper Lig’e taşırken, bu gerçeklerle az önce saydığım futbol adına çirkinliklerinden arındırarak herkesin saygı duyacağı, futbol adına değerleri ön plana çıkaran, bugün spor adına kaybolmaya yüz tutmuş birçok değeri de almış, sahiplenmiş ve bunu uygulayarak Türk futboluna bir güneş gibi Samsunspor’u çıkarmak ve sunmak istiyoruz. Daha sonrasında da Süper Lig’de kalıcı olan bir Samsunspor, daha büyük hedefleri kovalayacak, Avrupa kupalarına oynayan ve sonrasında da inşallah Süper Lig’in 6’ncı şampiyonu olarak da Samsunspor’u bu başarıyla tanıştıracağız. Uzun vadedeki hedefimiz bu” diye konuştu.

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