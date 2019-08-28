Ertuğrul Ersoy: "Bugünkü durumuma bakıp hayallerime gülebilirler"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriErtuğrul Ersoy: "Bugünkü durumuma bakıp hayallerime gülebilirler"
GeriFutbol Ertuğrul Ersoy: "Bugünkü durumuma bakıp hayallerime gülebilirler"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
28.08.2019 - 16:20, Son Güncelleme:

Ertuğrul Ersoy: "Bugünkü durumuma bakıp hayallerime gülebilirler"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bursaspor'dan Fransız ekibi Le Havre'ye transfer olan Ertuğrul Ersoy, Bursalılarla vedalaştı. Tarihi Çarşı Bursasporlular Derneği üyeleriyle kahvaltıda bir araya gelen genç stoper, "Hayallerim çok yüksek ancak söylediğimde bugünkü durumuma bakıp hayallerime gülebilirler" dedi.

Bursaspor'dan Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) ekibi Le Havre'ye transfer olan 22 yaşındaki savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy, Bursalılardan helallik istedi. Geçtiğimiz sezon takım kaptanlığı da yapan genç oyuncu, Tarihi Çarşı Bursasporlular Derneği üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Bursa'yı ve Bursaspor'u Avrupa'da temsil etmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Ersoy, "Fransa'da anlaşma yaptıktan sonra kendi memleketimden önce Bursa'ya geldim. Burada veda turları atıyorum, şehir büyüklerimin helalliğini alıyorum. Böylece Tarihi Çarşı Bursasporlular Derneği'nin nazik daveti üzerine de abilerimle kahvaltıda bir araya geldim. Bu beni çok mutlu etti, bu nazik davetleri için teşekkür ediyorum. İnşallah Türkiye'yi ve Bursa'yı, Fransa'da çok daha güzel temsil edeceğim, genç kardeşlerimize örnek olacağım" diye konuştu.

"HAYALLERİM ÇOK YÜKSEK"
Futbol kariyeri ve gelecekle ilgili büyük hayalleri olduğunu ve bunun için kendisini Avrupa'da geliştireceğini ifade eden genç oyuncu, "Hayallerim çok yükseklerde ancak söylediğimde bugünkü durumuma bakıp hayallerime gülebilirler. O yüzden zamanı geldiğinde tekrar konuşuruz" şeklinde konuştu.

Tarihi Çarşı Bursasporlular Derneği Başkanı Mehmet Çakman da Ertuğrul Ersoy'un kısa sürede Avrupa'da adından söz ettireceğine inandıklarını söyledi. Ertuğrul'un genç yaşına rağmen Bursaspor'a önemli hizmetleri bulunduğunu, giderken de kulübe para kazandırdığını dile getiren Çakman, "Tarihi Çarşı Bursasporlular Derneği olarak Bursaspor'un alt yapısından yetişen uzun yıllar hizmet veren ve ardından Fransaya transfer olan Ertuğrul kardeşimize gitmeden önce veda yemeği düzenledik. İyisiyle kötüsüyle verdiği tüm hizmetlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Ertuğrul Ersoy: Bugünkü durumuma bakıp hayallerime gülebilirler

FRANSA'YA MAÇ İZLEMEYE GİDECEKLER
Çakman, dernek üyeleriyle birlikte lig başladıktan sonra Ertuğrul'u izlemek için Fransa'ya gideceklerini ifade etti. Ertuğrul da Tarihi Çarşı Bursasporlular Derneği üyelerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağını vurgulayarak, "Önce Fransa, daha sonra da Avrupa'nın büyük kulüplerinde siz büyüklerimi ağırlamak bana büyük mutluluk verir" değerlendirmesinde bulundu. Kahvaltının ardından Tarihi Çarşı Bursasporlular Derneği Başkanı Mehmet Çakman, genç futbolcuya üstünde ismi yazılı özel yapım Bursa bıçağı hediye etti.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Ersun Yanal'dan Trabzonspor maçına teknoloji desteği!
Erzurumspor'da ayrılık! Canbazoğlu ve Arslan...
Fenerbahçe'de tutunamadılar! Samed ve Abdurrahman, Hatayspor'da...
Ertuğrul Ersoy: "Bugünkü durumuma bakıp hayallerime gülebilirler"