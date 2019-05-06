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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
06.05.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Ertuğrul Erdoğan'dan Fenerbahçe maçı açıklaması

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Ertuğrul Erdoğan'dan Fenerbahçe maçı açıklaması

Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta erteleme maçında 8 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda Fenerbahçe Beko ile oynayacakları maçta, oyuncularına güvendiğini dile getirdi.

Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Başantrenör Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ataşehir'de kendilerini dolu tribünlerin beklediğini belirterek, "Fenerbahçe Beko karşısında oyuncularıma güveniyorum. Önemli bir derbi karşılaşmasına çıkacağız. Maçın içinde kalıp, atmosferi kontrol edebilmeyi başarmamız gerekiyor. Fenerbahçe Beko, bizden daha tecrübeli bir takım. Bu eksikliği enerjimiz ve harcayacağımız eforla kapatmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe Beko'yu sahalarında yendiklerini hatırlatan Erdoğan, "Fenerbahçe Beko ile THY Avrupa Ligi play-off'u sonrası sezonun en formda olduğu döneminde karşılaşacağız. Bu maçta da önceliğimiz neyi iyi yapabiliyorsak sahada onu gerçekleştirmek olacak. Fenerbahçe Beko'nun hangi
yabancı beşle sahaya çıkacağı da maçın sonucunu etkileyecek faktörlerden bir  tanesi." şeklinde görüş belirtti.

- "Ligi üst sıralarda bitirmek istiyoruz"

Erdoğan, normal sezonu üst sıralarda bitirmek istediklerini söyledi. Erdoğan, sarı-kırmızılı ekibin hedefleriyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Hedefimiz yapabileceğimizin en iyisini yapıp, ligi üst sıralarda bitirmek istiyoruz. Kalan maçlarımızın hepsini kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu maçların hepsi de çok zor maçlar. Sezon başından itibaren oyuncularım büyük gelişim gösterdiler."

- "Ligin 25 yaş ortalaması ile en genç takımıyız."

Genç ve tecrübesiz bir ekip olduklarını aktaran Erdoğan, "Bizim takımımızda iki oyuncu Avrupa'da ilk kez oynuyor. İkisi ise Avrupa'da sadece 1 yıl geçirmiş. Ligin 25 yaş ortalaması ile en genç takımıyız. Oyuncularım ciddi bir gelişim sarf ediyorlar. Rakibimiz Fenerbahçe Beko yeniden inandığı, güvendiği oyuncularla kontratı uzatıyor. En güzel örneği, en büyük rakibimiz Fenerbahçe Beko yapıyor. Bizim de kurduğumuz iskeleti daha büyük hedefler, şampiyonluklar için korumamız lazım." diye konuştu.


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