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Futbol
Haber Giriş: 21.01.2020 - 20:29,Son Güncelleme:/

Son Dakika Haberi | Ersun Yanal'dan Vedat Muriqi açıklaması!

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Son Dakika Haberi | Ersun Yanal'dan Vedat Muriqi açıklaması!
Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı Kadıköy'de 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın maçtan sonra yaptığı çarpıcı açıklamalar maçın önüne geçti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Vedat Muriqi'nin PFDK'ya sevk edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Gaziantep FK maçında gördüğü kart sebebiyle PFDK'ya sevk edilen öğrencisi Vedat Muriqi hakkında konuştu.

Kosovalı futbolcunun PFDK'ya sevkini değerlendiren deneyimli teknik adam, başkan Ali Koç'un açıklamalarını işaret etti.

İŞTE ERSUN YANAL'IN O SÖZLERİ

"Sayın Başkanımızın yaptığı açıklamaların satır aralarını doğru okumak lazım, bir daha okuyun. Tekrar tekrar okuduğunuzda, bu aralıklarda neler konuşulduğuna bakarsanız, sanıyorum daha rahat anlaşılacaktır."

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Son Dakika Haberi | Ersun Yanaldan Vedat Muriqi açıklaması

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