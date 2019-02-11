Ersun Yanal'dan 'Terim' cevabı! Sapla samanı...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA Avrupa ligi son 32 turu ilk maçında yarın Zenit ile oynanacak maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Ülker Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ersun Yanal, iyi bir takıma karşı oynayacaklarını ifade ederek, ''Avrupa kupalarında her zaman üst sıralara oynayan ve Rusya liginde lider olan bir takım. Güçlü yönleri var. Fizik gücü olan bir takım, bunu iyi kullanan ve teknikle birleştirmeye çalışan bir takım. Yeni transferleri ve oynamayacak oyuncular var. Biz de Fenerbahçe'yiz ve Fenerbahçe olarak Kadıköy'deki gücümüz, coşkumuz tartışılmaz. Bizim ihtiyacımız olan coşkuyu taraftarlarımızla burada bulup güzel, ateşli bir gece olmasını umuyorum. Vefakar taraftarımız en çok desteğe ihtiyacımız olduğunda bizi hiç yalnız bırakmadılar. Onlar da yarın bizimle beraber olduğunda rakibe karşı direncimizin çok daha yüksek olacağını düşünüyorum. Güçlü yönlerimizi rakibimize kabul ettirmek için oynayacağız. İki aşamalı bir oyun. Rusya'daki maçın stratejileri, buradaki maçın da stratejileri var. Ben şansların eşit olduğunu düşünüyorum. Ligde olduğumuz durum bunu yansıtmasa da biz güçlü bir takımız. Bu gücümüzü ortaya koyabilecek bir motivasyonumuz var. Motivasyonu da yarın göstermek için sahada olacağız'' dedi.

''HİÇBİR OYUNCUMDAN TEREDDÜTÜM YOK''

Ersun Yanal, hiçbir oyuncusundan tereddüt etmediğini söyleyerek, Slimani'nin durumu ile ilgili olarak, ''Gelişmeler kontratlar üzerine kurulu. Bugün oyuncuların kontratları devam ediyor ve buranın oyuncuları. Oyuncuların kendi karakteri ve olması gereken duruşuyla bu takım içinde olan bir oyuncu bu zorluklardan çıkabilecek bir oyuncu. Kötü başlangıç yaptı ama kötü gidecek anlamı yok. Siz kötü oldu diye kötü olacağını belirleyemezsiniz. Sabah kalkıp akşam yatıncaya kadar kötülükle karşılaşıyorsunuz. Yarın akşam belki de gecenin futbolcusu olur, bunu belirleyemezsiniz. Ben ön yargılı bakmıyorum. Evet kötü bir dönem geçirdi ama gerçekten oyuncuyu anlamak istiyorum, o da çok çaba sarfediyor, umarım onun içinde iyi olacak'' diye konuştu.

''EN İYİSİYLE SAHAYA ÇIKACAĞIZ''

Yanal, takıma devre arasında katılan 3 oyuncunun Avrupa listesindeki durumları hakkında, ''Bütün takımın içinden seçmek isteseydiniz başka tarzda davranırdınız. Bu kadrodan seçmek durumundayız, bu bize zorluk yaratmıyor. Alper'in kötü bir sakatlığı oldu, iyileşmesi zor bir sakatlıktı. Tendonda oluşan bu sakatlığın geçip iyileşme süreci sıkıntılı bir süreçti. Şimdi bizimle beraber oynamaya hazır. Liste yapıldı ve bunun üstüne 3 kişi geldi. Zorunluydu, gerçekler bunlar. Bunların içinde asla böyle oldu, olmadı demenin anlamı yok. Fenerbahçe'de olması gereken oyuncular varsa biz en iyisiyle sahaya çıkacağız. Bakarsanız kariyerlerinde iyi gözüken oyuncular var. Biz bunların mazeretine sığınmadan oynayacağız'' diye konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN BELLİ ORTALAMADA OLMASI BAŞARIDIR"

Oyuncuların kalitesinin taraftarla birleştiğinde başka bir boyuta geçeceğini ifade eden Ersun Yanal, ''Fenerbahçe yarışmalı, yarışacak bir takım olmalı. Yarışın içinde galibiyetler, mağlubiyetler, beraberlikler var. Önemli olan prestijli bir duruşta olmak ve her zaman tekrarlamak. Bir kere şampiyon olup bir daha oralara gelememek mi? Bence Fenerbahçe'nin belli ortalamada olması başarıdır. Fenerbahçe'nin önündeki kurgu buna yönelik bir kurgudur. Başkan ve yönetim kurulu üyeleri bu kurgunun içinde olmak için plan yapmaktadır. Çömeldiğinde büyük bir sıçramanın geleceği bir konum olarak görüyorum'' şeklinde konuştu.

''HAKEMLER FUTBOLUN DIŞINDA OLMALI''

Türkiye'de futbolun en çok sevilen branş olduğunu ifade eden Ersun Yanal, ''Bence hakemler futbolun dışında olmalı. Yarın Fransız hakem maçı yönetecek. Maç bitince onu konuşmayacağız. Bizim kendi alışkanlıklarımızı terk etmemiz gerekiyor. Ama maalesef biz bir şekilde futbolun içinde tutmaya çalışıyoruz. Bunun sorunları ile ilgili daha sonra konuşuruz. Biz hazırız. Elbette Zenit de hazır ama onlar bir ritimden çıkmadılar. Onların takım seçme ve takımı daha fazla sayıda bulundurma şansları fazla, bizim daha kısıtlı. Bizim artımız taraftarımız. Zenit'in eksisi bu taraftarın karşısında ne yapacaklar'' dedi.

''DOĞRU YÖNETİMLE ALAKALI SORUNLAR VAR''

Yanal, hiçbir zaman futbolun dışında bir şeye yanaşmak istemediğini ifade ederek, "Aslında hakemler futbolun içinde ama dışında olmalı. Bugün geldiğimiz noktada yaşanan hakem hataları bizim için değerlendirilmiyor. Yanlışlıkla kimseyi kırmadan cezalı duruma düşmeden bir eleştiri yapmadan ufak tefek sorularla gitmek lazım. Bugünkü durumlardan herkes memnun mu? Adil olduklarını düşünüyor mu? Bugünkü durumda hiç kimsenin canı yandı mı? Keyfi işler var mı, oluyor mu? Bu işler olmuyorsa bunu bize açıklar mısınız? Kamuoyu da çok merak ediyor bu durumu. Atama kuralları bir sisteme göre mi yapılıyor? Bir maçın hakemi 5 kez bir takımın başındaysa herkesin bir hakemi mi var? Ben de bunları merak etmeye başlıyorum. Bu durumlarla ilgili nasıl bir açıklama yapmayı düşünüyorsunuz? Bir bakıyorsunuz bir tarafta bir karar uygulanırken görüntüler içindeki VAR burada bir şey derken birisi hayır diyor. Siz bu durumlarla alakalı bilgilendiriliyor musunuz? Sizi haber alma kaynakları olarak okuyorum, ne kadar doğru ne kadar yanlış yapıyorsunuz? Birisi diyor ki atılması gerekiyor. Oyuncunun iki kez ''F... O..'' dediği söylendi, bakıyorsunuz ayağına basıldı mı diye tartışılıyor. Kafam karışmış durumda. Bunlar nasıl yönetiliyor? Kaç tane hakem var, ne kadar süre alıyor bunları merak ediyorum. Puanlama sistemi de herhalde kaldırıldı. Bu sistem kime göre yapılıyor, kim neye göre atıyor? Ne kadarlık bir süre içerisinde bunlar karar alındı ve size göre başarı oranı nedir? Bütün teknik direktörlerimiz bir çalışma içerisinde. Analiz yapanlar. Maçtan sonra toplantı yaparlar, oyuncuları eleştirirler. Bunlar hakemlerde nasıl yapılıyor çok merak ediyorum. UEFA standartlarında bir eğitim var mı, yok mu? Bir pilot uçtukça emergency eğitimlerine girer. Hakemler yaptıkları uygulamalarda hataları çalışıyorlar mı? Biraz karanlık gidiyor gibi geliyor bana. Doğru yönetimle alakalı sorunlar var'' diye konuştu.

''HAKEMLERİMİZ LİNÇ EDİLMEMELİ, ONLAR DA KORUNMALI''

Üzgün olduğunu dile getiren Yanal, "Kalkıp bir hakemi yerden yere vurmaktansa doğru yaklaşımla doğru soruları soralım. Hakemlerimiz de linç edilmemeli, onlar da korunmalı. Hepimizin ürettiği değerli insanlar. Eğer bu adamlar kararları vermekte zorlanıyorsa bir sıkıntı var o zaman. Birisi çıkıp bunu açıklamalı. Keyfiyetten vazgeçmeliyiz. Ben duruşumu söyle değerlendiriyorum. Hakem hataları artmışsa bunu gündemde bulundurmak adına ve Fenerbahçe'nin arkasındaki büyük güç ve taraftar olma sebeplerinin sorgulanması adına duruş sergiledim. Hiç kimseyi suçlamadan canını yakmadan bunu yapmalıyım. Hiç kimseyi de şu anda suçlamıyorum. Bir oyuncu arka arkaya aynı türde faul yapıp bu atlanıyorsa, bir adam sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalıyorsa ve aynısı daha değişik yerlerde oluyorsa bu eğitim ve yetenek sorunudur. Bunu yönetenler bunu sorgulamak ve kamuoyuyla açıklamak zorundadır. Elbette beni de eleştireceksiniz futbolun doğasında var bu. Biz hakemle ilgili bir cümle sarf etmek için dikkatli davranıyoruz yoksa ceza alıyoruz. Ben kişisel kimseyi suçlamam. Burada sistem ve düzenin suçu var. Kim ne yapacaksa düşünsün. Eğer suçsa bu ben suç işledim. Hepimiz için geçerli bu durum. Sonra gergilikler ve stresler futbolun önüne geçiyor. Futbolu bu duruma getirmeye kimsenin hakkı yok. Diğer ülkelerde yüzde kaç VAR'a gidilmiş bir bakın. Bizden kıdemli hakemler var neredeyse. 3 hakem şuraya gitti sonra o adam oraya gitti. Atama sistemi neye göre çalışıyor? Öğrenmeye hakkımız yok mu? Ben karışmayacağım sadece öğrenmek istiyorum'' dedi.

''ÇOK DOST OLDUĞUM HAKEM ARKADAŞIM VAR''

Ersun Yanal, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan hakem-teknik direktör görüşmesi görüntüleri ile ilgili olarak ise şöyle konuştu: ''Hepimiz aynı geminin içindeyiz. Görüştüğümüz, konuştuğumuz insanlar var. Çöple samanı ayıralım. Rakip takım teknik direktörüyle birlikte tatilde yaparım ben. Medeni insanlarız. Çok dost olduğum hakem arkadaşım da var. İşini yapmak başka bir şey. Böyle daha mı iyi? Düştüğümüz duruma bak. Kültür ve yönetim çok net çare; etkin faktör bunlar. Etkin faktöre bakın. Olimpiyatlarla ilgili araştırmalara bakın. Orada da bunları söylüyorlar bunun için çalışmak zorundayız.''

''MOSES'I HER İKİ KANATTA DENEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Harun'un çok iyi durumda olduğunu ifade eden Yanal, herhangi bir probleminin kalmadığını söyleyerek, ''Daha önceden taşıdığı problem. 1 haftadır çalışıyor. Moses yetenekli bir oyuncu kariyeri önemli bir oyuncu. Her mevkide oynadı. Şu andaki kullandığımız mevkiinin dışında kullanmayı düşünmedik. Biraz daha her iki kanatta denemeye devam edeceğiz'' dedi.