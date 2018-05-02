Ersun Yanal: Spor değil, skor seviyoruz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriErsun Yanal: Spor değil, skor seviyoruz
GeriFutbol Ersun Yanal: Spor değil, skor seviyoruz
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
İHA
02.05.2018 - 19:27, Son Güncelleme:

Ersun Yanal: Spor değil, skor seviyoruz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ersun Yanal: Spor değil, skor seviyoruz
Ersun Yanal

Teknik Direktör Ersun Yanal, Türk futbolunda kulüplerin mali durumları, yabancı oyuncu ve teknik direktörler, genç oyuncuların forma şansı hakkında önemli değerlendirmelerde bulunduğu söyleşide, “Maalesef bizim ülkemizde biz spor değil, skor seviyoruz. Skora da çok ciddi yeteneklerimizi ve bulduğumuz az sayıdaki insanları da kurban ediyoruz” dedi.

Türkiye’de başta milli takım olmak üzere birçok kulüpte teknik direktörlük yapan Ersun Yanal, 33 yıl önce mezun olduğu Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi’nde düzenlenen “Dünya’da ve Türkiye'de Futbol” isimli söyleşiye konuşmacı olarak katıldı. Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşiye öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan söyleşide konuşan Ersun Yanal, mezun olduğu üniversiteye tekrar gelmekten dolayı çok heyecanlı olduğunu vurgulayarak, “Bu sıralardan yetişmiş ve bu ilde yaklaşık 6 yılı geçmiş birisi olarak aranızda bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Rektör beyi ziyarete gittiğimizde, hocamızın bir sürpriz yaparak benim diplomamı verdiğinde gerçekten çok duygulandım. Hatta ağlamaklı oldum. 33 yıl önce mezun olduğum okulun diplomasını bugün almak nasipmiş” dedi.

Süper Lig'de çok değerli ve iddialı takımların olduğunu belirten Yanal, “Biz, Avrupa’nın en çok yabancı oyuncu oynatan ülkesiyiz ve aynı zamanda yaş ortalaması en yüksek olan bir ligiz. En yaşlı lige sahibiz ve aynı zamanda en çok yabancı oynatan bir ligiz. Altyapıdan yetiştirdiğimiz oyuncuları oynatma konusunda çok cimriyiz ve sonuncu sıradayız. Son oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde bir Türk oyuncu vardı. O da Gökhan Gönül. Bu da durumu bize çok net şekilde ortaya koyduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“Kulüplerin borçları, yönetilme şekilleri maalesef durum kötü”

Süper Lig'in Avrupa’da gelirleri en yüksek ligler arasında yer aldığını aktaran Yanal, Türk kulüplerinin mali açıdan büyük borçlar içinde olduğunu söyledi. Yanal, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bizim kadar UEFA ve FIFA’da dosyası olan bir takım yoktur. Batan bir ülkeyiz. Herkes borçlu. Şu andaki ekonomimiz allak bullak. Kulüplerin borçları, yönetilme şekilleri maalesef durum kötü. Amatör kulüpler dahil olmak üzere herkes borçlu. Yönetilebilecek borçlardan bahsedilmiyor. Herkes sonucu ve rakama kilitlenmiş durumda. Futbolda sporsever yok, skor sever var. Biz toplum olarak skor sevmeye devam edersek sağlıklı bir toplum oluşturamayız. ‘Fanatizmi engelleyelim’, ‘polislerle coplayalım’ arkadaşlar spor kültürü olmayan, spor adamı olmayan yerde bunu yapamazsınız. Spor adamı olmak başka bir şeydir. Spor adamı bir maçın sonucunu ‘maç sattı’ diye değerlendirmez. Bu çok büyük bir ithamdır. Dakika 90 hakem, bir hata yaptı. ‘Maç sattı’ Bunu hiçbir yerde duymazsınız. Maçı satmaz kimse. Bu işler kolay değildir. Yapıldığı zaman da işte İtalya’da olduğu gibi, bir takım şeyler olur. Maalesef bizim ülkemizde biz spor değil skor seviyoruz. Skora da çok ciddi yeteneklerimizi, bulduğumuz az sayıdaki insanları da kurban ediyoruz”

“Avrupa Şampiyonası Türkiye’de yapılacak”

Spor için eğitimin çok önemli olduğunu ifade eden Yanal, “Biz ülkede 10 bin tane kulüple bu işi halledemeyeceğiz. Kulüplerle bu iş olmayacak. Okullara girmek zorundayız. Eğitime girmek zorundayız. Spor, sanat ve kültürü eğitimin bir parçası haline getirmek zorundayız. Avrupa Şampiyonası, ben inanıyorum 2024 yılında Türkiye’de yapılacak. İyi statlar yaptık, raylar döşedik, ulaşım çok güzel. Bunu becerebiliriz. Bundan önce üniversite oyunları yaptık. Şu an kullanılmayan birçok atıl tesisimiz var. Biz olimpiyat da yaparız ama yaptığımız zaman birçok tesis kullanılmayacak bir daha” diye konuştu.

Belediyelerin profesyonel takım yönetmesi

Konferansın sonunda Ersun Yanal, öğrencilerin sorularına da samimi cevaplar verdi. Bir öğrencinin “Belediyelerin, kulüp yönetmelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna yanıt veren Yanal, “Kesinlikle belediyelerin sosyal belediyecilik konusunda kalmaları ve tüm halka, altyapıya, tesislere yönelmesi gerektiğini düşünüyorum. Profesyonel takım demek bugünkü koşullar ve şartlarda yönetim biçimiyle sahip olmak ya da ait olduğu değerler şekliyle farklı değerlendirilmeli. Bugün siyasi seçimlerle halkın görev verdiği kişilerin profesyonel takımları idare etmek gibi bir misyona soyunmaması gerektiği düşüncesindeyim” ifadelerini kullandı.

Milli takımda yabancı antrenör değerlendirmesi

Yine bir öğrencinin milli takımda yabancı bir teknik direktörün görev yapmasının ne kadar doğru olduğunu, yerli teknik direktörlerine neden görev verilmediğine yönelik sorusuna cevap veren Yanal, “Gerçekten çok becerili ve yetenekli antrenörlerimiz var. Ülkemize yabancı hoca geldiğinde böyle sorularla karşı karşıya hep kalıyoruz. Ben bu şekilde düşüneceğimize, böyle sorular sorulacağına kendimizi oraya nasıl atarız onu düşünmek zorundayız. Bu bizim eksikliğimiz. Bunu bu şekilde düşünürsek, bu benim de eksikliğimdir nitekim daha doğru bir yol kat etmiş olacağız. Bizi Avrupa Kupası'na, Dünya Kupası'na taşıyanlar hep yerli antrenörler. Bunu yapabiliyoruz. Bence bunu tartışacağımıza biz kendimize odaklanalım. Kendi yetenek ve becerilerimizi daha nasıl arttırırız ona bakalım” dedi.

Skor sever olunduğu için bazı kesimlerin genç oyunculardan çok tecrübeli oyunculara ağırlık verilmesi konusunda kendilerine telkinde bulunduklarını anlatan Yanal, “Ben cesaretliyim. Genç oyuncu oynatıyorum. Hatta olaya genç oyuncu olarak bakmıyorum. Oraya kadar gelebildiyse benim gözümde oyuncudur. Ne olursa olsun ben oynatırım, problem değil. Oynuyor da çocuklar. Genci, ihtiyarı yok benim için orası bir yarıştır. Yarışta kim iyiyse o oynuyor” şeklinde konuştu.

Söyleşinin sonunda tecrübeli Teknik Direktör Ersun Yanal’a teşekkür plaketi ve çiçek takdim edildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Emre Mor yine kadro dışı

Gomis: Türk milletine karşı bunu yapmam gerekiyor

Derbinin hakemi Mete Kalkavan

Aziz Yıldırım: Dünyaca ünlü bir isimle anlaştık