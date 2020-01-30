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Futbol
Haber Giriş: 30.01.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Ersun Yanal: Kulaklarınızı tıkayın sahaya odaklanın

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Ersun Yanal: Kulaklarınızı tıkayın sahaya odaklanın

Futbolcularını fiziksel ve taktiksel olduğu kadar mental olarak da hazırlayan tecrübeli teknik adam "Futbol tarzımızı sahaya yansıtacağız" ifadelerini kullandı.

Süleyman ARAT - Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor’la karşılaşacak olan F.Bahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, oyuncularını hem fiziksel, hem taktiksel hem de mental olarak maça hazırlıyor.

Dün yapılan antrenman öncesinde futbolcularla bir toplantı yapan tecrübeli teknik adam, oyuncularından saha dışı tartışmalara kafalarını yormamalarını, sadece futbola odaklanmalarını istedi. Yanal yaptığı konuşmada özetle şu ifadeleri kullandı:

"Sadece futbola odaklanacağız, sahada kalacağız. Hiç birinizin saha dışı tartışmalara kafasını yormasını istemiyorum. Kulaklarınızı tıkayın, sahada kalın. Biz iyi bir takımız, artık deplasmanda da kazanma alışkanlığını elde ettiniz. Bunu sürdüreceksiniz. Bizim bir oyun tarzımız var, bir futbol mentalitemiz var. Cumartesi akşamı sahaya çıkıp kendi futbolumuzu oynayıp, tarzımızı sahaya yansıtacağız. Trabzonspor da ligin çok önemli ekiplerinden biri onlar da ligde çok önemli ve başarılı bir performans sergiliyorlar.”

TAKIMDA iKi EKSiK VAR
Trabzon maçına Hasan Ali ve Sadık dışında tam kadro olarak hazırlanan F.Bahçe’de Emre Belözoğlu dünü bireysel çalışarak geçiirken bu oyuncunun da bugün takıma dahil olması bekleniyor.

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Ersun Yanal: Kulaklarınızı tıkayın sahaya odaklanın

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