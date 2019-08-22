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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
DHA
22.08.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Ersan İlyasova: "Kolay grupta değiliz"

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Ersan İlyasova: "Kolay grupta değiliz"

Çin'de düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Basketbol Takımı'nın oyuncuları Ersan İlyasova ile Yiğit Arslan, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Takımdaki havanın gayet iyi olduğunu söyleyen Ersan İlyasova, "Süreç iyi gidiyor, takımın havası üst seviyede. Biz bunu birlikte Fransa'daki hazırlık turnuvasında gördük. Herkes geldi ve inanılmaz bir şekilde mücadele etti, ortaya güzel bir performans koydu. Sonuçta Dünya Şampiyonası'na kadar bir ay süre var ama zaman çok çabuk geçiyor. O yüzden her gün biraz daha takım oyununun üzerine katarak devam etmek istiyoruz. Tabii ki Dünya Şampiyonası'ndan önce birkaç tane daha hazırlık turnuvası olacak, onlara da iyi bir şekilde hazırlanıp turnuvaya gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"AMACIMIZ İLK MAÇI KAZANIP TURNUVAYA GALİBİYETLE BAŞLAMAK"

Turnuvadaki ilk maçın önemine vurgu yapan İlyasova, "Kolay bir grupta değiliz, ABD her zaman favori bir takım. Çoğu oyuncu zaten katılmadı ama fark etmez. Japonya da iyi oyunculara sahip bir takım. O yüzden biz bu takımların kim olduğuna, kim olmadığına değil kendimize bakarak oraya gitmek istiyoruz. Ne kadar çok kendimize güvenir ve bu turnuvaya hazırlanırsak bizim için o kadar iyi geçecek. Zaten ilk maç turnuvada çok önem taşıyan bir karşılaşma olacak. O yüzden bunu ilk maçta kazanıp galibiyetle turnuvaya başlamak istiyoruz" diye konuştu.

"EN GÜZEL ATMOSFERİ 2010 DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA, BURADA YAŞADIK"

Türk milletine başarılar yaşatmak istediklerini ifade eden 32 yaşındaki oyuncu, "Takımda da Federasyonda da çok güzel bir atmosfer var. Milli Takımımızı halkımızın çok desteklediğini biliyoruz. Türkiye'de basketbol seven çok insan var ve biz onların desteklerini zaten hissediyoruz, inşallah da destekleri devam eder. Çünkü 2010'daki Dünya Şampiyonası'nda burada en güzel atmosferi yaşadık. Tabii ki biz seyirciler ve destek verenler sayesinde buraya geldik, o yüzden inşallah bunları hissederek taraftarlara güzel şeyler yaşatmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

YİĞİT ARSLAN: HEDEFİMİZ OLAN OLİMPİYATLARA KATILACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM

Genç basketbolcu Yiğit Arslan da, DHA'ya verdiği röportajda, Dünya Kupası hazırlıkları hakkında şunları söyledi;

"Yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Günde bazen çift idman yapıyoruz. Hem kondisyon hem de taktik anlamda çok yoğun çalışıyoruz. Şu anda tam kadro değiliz ama tam takım olduğumuzda daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Hazırlıklarımız gayet güzel geçiyor. Gerek arkadaşlık gerekse iş ahlakı olarak takım anlamında seviyemiz gayet yukarıda. Bu şekilde devam ettiğimiz sürece hedefimiz olan olimpiyatlara katılacağımızı düşünüyorum. Şu anda burada, bu hedefe uygun bir ortam var" dedi.

"ABD İLE OYNAYACAĞIMIZ İÇİN HEYECANLIYIZ"

Amerika Birleşik Devletleri'nin eksik bir kadroyla Dünya Kupası'na geleceğini ifade eden Arslan, "Amerika Birleşik Devletleri tabii ki basketbol olarak bir tık yukarıda, yıldız oyunculara sahipler. Bu sene biraz daha zayıf bir kadro ile geleceklerini duyuyor ve biliyoruz. Biz de ABD ile oynayacağımız için heyecanlıyız. Onlarla oynamak bir basketbolcunun küçüklük hayallerinden biridir. Umarım bu gruptan çıkarak, üst grupta başarıyla ülkemizi temsil ederiz"
şeklinde konuştu.

"MİLLETİMİZ BİZİ SABIRLA DESTEKLESİN"

Türk milletinin desteğini her daim hissettiklerini vurgulayan 23 yaşındaki oyuncu, "Türk toplumu genel olarak hem kulüp hem de milli takım bazında takımlarını aşk ve tutku ile destekler. Bu sebepten dolayı biz de onların desteğini her zaman arkamızda hissediyoruz. Yurtdışına gittiğimizde bile gelip destek oluyorlar. Bizi sabırla desteklemelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'DA KENDİMİ DAHA ÇOK GELİŞTİRECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Galatasaray'ı tercih etme sebeplerini de açıklayan genç oyuncu, "Milli takım kampına katılmadan sözleşmemi imzalamıştım. Koçumuz Ertuğrul Erdoğan ile de konuştum. Kendisiyle ne kadar süre alacağım konusunda konuşmadık. Zaten şu aşamada böyle bir konuşma da doğru olmazdı. Ben kendimi daha çok geliştirebileceğim bir kulübe transfer oldum. Doğru bir antrenör ile çalışacağım. Umarım her şey güzel olur" ifadelerini kullandı.

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