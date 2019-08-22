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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
22.08.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Furkan Korkmaz: "Potansiyelli bir ekibiz. Her ne kadar genç olsak da..."

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Furkan Korkmaz: "Potansiyelli bir ekibiz. Her ne kadar genç olsak da..."

2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Furkan Korkmaz, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Kariyerini Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Philadelphia 76ers'ta sürdüren Furkan Korkmaz, milli takımda verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, "Önemli olan takım halinde konsantrasyonu sahaya yansıtmak. Turnuvaya maç maç bakmak bizim için başarıya gitmek adına daha önemli olacaktır." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'nda ABD, Japonya ve Çekya ile E Grubu'nda mücadele edecek milli takımda yetenekli oyuncuların yer aldığını vurgulayan Furkan, "ABD'nin birkaç eksiği var ama gelen oyuncular da aşağı değil. Bunun farkında olmamız gerekiyor. Rakiplerden çok sahada bizim ne yapacağımız daha önemli. Gerçekten potansiyelli bir ekibiz. Her ne kadar genç olsak da aynı zamanda tecrübeli bir takımız. Bizim için enerjiyi tecrübeye nasıl dökeceğimiz belirleyici olacak." diye konuştu.

- "76ers ile tekrar anlaşmam sürpriz oldu"

Transferde adı İspanyol temsilcisi Real Madrid ve Fenerbahçe Beko ile anılan Furkan Korkmaz, Philadelphia 76ers ile sözleşme uzatmasının sürpriz olduğunu belirtti.

Yaşadığı sakatlıklardan dolayı geçen sezon fazla forma şansı bulamadığını hatırlatan milli basketbolcu, şunları kaydetti:

"Transfer döneminde farklı takımlarla ismim anıldı. Philadelphia 76ers ile tekrar anlaşmam benim için sürpriz oldu. Bunu söylemekten çekinmiyorum. Takımın, Jimmy Butler ve J.J. Redick gittikten sonra pozisyonumda benim gibi bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu hissettim. Güzel bir izlenim bırakmışım ki tekrar beni takımda görmek istediler. Bu, benim için çok önemli bir artı. Bildiğim bir şehir, takım ve ortam. Gelecek sezonun daha verimli geçeceğini düşünüyorum."

- "Acemilik ve çaylaklık yok"

Furkan Korkmaz, NBA'deki uyum sürecini tamamladığını, gelecek sezon daha fazla süre alması gerektiğini aktardı.

Avrupa'ya her zaman dönme şansının bulunduğunu ancak NBA'de kalıcı olmak istediğinin altını çizen Furkan, "Artık kesinlikle oynamam gerekiyor. Önemli olan ABD'ye gidip orada kalmak. Ben bunu yapacağım için böyle bir karar aldım. Benim hayalim NBA'de oynamaktı. Ufak tefek sakatlıklar oldu. NBA'de 3. sezonum olacak. NBA acemiliği ve çaylaklığı yok. Bunun da farkındayım. Dünya Kupası sonrası yeni sezon için Philadelphia 76ers'a çok motiveyim." değerlendirmesinde bulundu.

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