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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
12.03.2019 - 15:15, Son Güncelleme:

Erol Bulut: “Yeterince uzun zamandır sabrettim”

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Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, kadro dışı bırakılan oyuncularla ilgili açıklama yaptı.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Pazar günü sahasında karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılıların çalıştırıcısı Erol Bulut da takımın son durumuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Yeterince uzun zamandır sabrettim”

Erol Bulut, takımın kötü gidişatının birkaç nedeninin olduğunu belirterek, "Bu takımı biz geçen sene nereden aldık, bugünlerde nerede seyrediyoruz. Herkesin zaten gözü önünde olan bir şey. Müthiş bir çıkış ama bazı çıkışların düşüşü olabiliyor. Tabii nedenleri var. Nedeni olamayan bir şey bu şekilde olmaz. Nedenlerinden biri sakatlıklarımızın yoğun olması. Aleyhimize verilen kararlar, lehimize verilmeyen kararlar. Onlardan çok çektik zaten ikinci yarı. Ondan sonra daha önce açıkladığım gibi içimizdeki bazı sorunlar oldu ister istemez. İki arkadaşımıza gelince, Ertaç Özbir ve Murat Akça kadro dışı bırakıldı. Bunu biz birlikte karar verip bir sonuca vardık. Her şeyin bir nedeni var. Ona herkes inansın. Yeterince sabrettim. Bazı şeylere böyle bir karar olması gerektiğini düşündüm ve o şekilde de karar verdim ama herkes bilsin ki taraftarımız, medya, her şeyin bir nedeni var. Hiçbir teknik direktör, hiçbir kulüp futbolcusunun kadro dışı kalmasını istemez. Kaldıysa da bir nedeni olduğunu herkesin bilmesini isterim. Önümüzdeki günlerde tek tek futbolcularımız ile oturup toplantı yapacağım. Çünkü bu gidişatı hep birlikte değiştirmemiz gerekiyor. Ben olayım, ekibim olsun, futbolcularımız olsun, yönetimimiz olsun, taraftarımız olsun, medya olsun hep birlikte bu işin içinden, bu kötü gidişattan çıkacağımıza ben inanıyorum. Zaten inanmamış olsam bugün şuan burada olmuş olmazdım" ifadelerini kullandı.

"İlk 6'nın içerisinde olma hedefimiz halen devam ediyor"

Ligi, kupayı ve bu haftaki MKE Ankaragücü maçını da değerlendiren Bulut, "Her maç olduğu gibi Ankaragünü maçı bizim için çok önem taşıyor. Tabii ki bunu hep birlikte başaracağız. Bugüne kadar bu duruma nasıl geldiysek, başarı elde ettiysek, bu maçtan da 3 puanı alıp yolumuza o şekilde devam etmek istiyoruz. Ama bir şey unutmayalım, biz hedefimizden hiçbir zaman şaşmadık. Şu an ligin 6.'sıyız, kupada yarı finaldeyiz. Kaybettiğimiz hiçbir şey yok. Önümüzde 9 maç var ve o ilk 6'nın içerisinde olma hedefimiz halen devam ediyor. O 9 maçta bunu gerçekleştirebileceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

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Erol Bulut: “Yeterince uzun zamandır sabrettim”

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