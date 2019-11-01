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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
01.11.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

Erol Bulut: "Hedefimiz 'kovalanan' takım olmak, şampiyonluk..."

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Erol Bulut: "Hedefimiz 'kovalanan' takım olmak, şampiyonluk..."

Tarihinde ilk kez Süper Lig'in zirvesinde yer alan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, sezon sonunda üst sıralarda yer almak ve kovalanan takım olmak istediklerini bildirdi.

Bu sezon Alanyaspor'da göreve başlayan teknik direktör Erol Bulut, kulübün Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 haftada topladıkları 18 puanla ligin zirvesinde yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şampiyonluk için konuşmanın çok erken olduğunu belirten Bulut, başarı arttıkça ayaklarının yere daha iyi basması gerektiğini ifade etti.

Maçlarda yorgunluklar, sakatlıklar, kart cezalıları ve dalgalanmalar olabileceğini aktaran Bulut, bu iniş ve çıkışların kendi takımında negatif anlamda uzun sürmemesini istediğini dile getirdi.

Ligde lider olmanın kendileri için bir stres oluşturmadığına dikkati çeken Bulut, şöyle konuştu:

"Kovalanan mı, kovalayan takım mı olmak istersiniz? Benim, öyle güzel bir cümlem var. Futbolculara bunu söyledim. Şu anda kovalanan bir takımız. Bunun da üstesinden geliyoruz ve inşallah bu uzun süre de devam eder. Alanyaspor ile en iyisini başarmak istiyoruz. Takımımın performansını beğeniyorum. Bir futbolcunun her zaman yüzde 100 performansla oynama şansı yok. Bazılarında düşüş olduğunda diğerinde çıkış oluyor, kendini dengeliyor. Hiçbir zaman 'şampiyonluğa oynuyoruz' diye bir cümle kurmadım, doğru da olmaz. Yıllardır şampiyon olan takımlar var. Onlara saygısızlık yapmış oluruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Konumumuzdan memnunuz. İnşallah bunu sürdürebildiğimiz kadar sürdüreceğiz. Sezon sonunda da üst sıralarda yer almak istiyoruz."

- "Ligin ilk yarısının sonlarına doğru sıralama oturmuş olur"

Ligde Beşiktaş, Galatasaray ve Medipol Başakşehir gibi birçok takımın istediği gibi sezona başlayamadığına değinen Bulut, kendilerinin ve Trabzonspor gibi bazı takımların da sezona iyi girdiğini söyledi.

Bulut, ligin ilk yarısının sonlarına doğru sıralamanın daha da oturmuş olacağını düşündüğünü kaydetti.

Anadolu takımlarıyla şampiyonluk yaşamış takımlar arasındaki farkın her yıl azaldığına işaret eden Bulut, "Futbolcu kalitesi bazen maçı kazandırabiliyor. Ekonomik boyutuna girdiğimizde de yabancı sayısının 14 olması, Anadolu takımlarının iyi yabancı transfer etmesi, büyük takımların yabancı transferlerinin tutmaması ve ekonomik sıkıntılarının olması aradaki makası daralttı. Hatta daha da iyi gidebilir. Bu daralma sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da yaşanıyor." şeklinde konuştu.

Futbolun daha hızlı oynanmaya başladığını vurgulayan Bulut, teknik direktörlerin de buna uyum sağlaması ve farklı oyun sistemlerine uyumlu olmak gerektiğini bildirdi.

- Fatih Terim ve Şenol Güneş'e övgü

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in üst düzey teknik adamlar olduğunu belirten Bulut, iki ismin de kendisini sürekli geliştirdiğini kaydetti.

Terim ve Güneş'in takımlarını modern futbola uyum sağlamaya çalıştırdığını anlatan Erol Bulut, "Uyum sağlayamadığında gerçeklerle kısa sürede karşılaşıyorsunuz. Şenol hoca bunu Beşiktaş'ta ispatladı. İki yıl şampiyon olarak oynattığı hücum ve tempolu futbollu milli takıma da yansıtmaya çalıştı. Doğru olduğunu da gördük. Fransa maçlarında mağlup olmayan bir takım var. Genç bir ekip var. O da yeni ve modern futbola uyum sağlıyor ve başarılı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erol Bulut: Hedefimiz kovalanan takım olmak, şampiyonluk...

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