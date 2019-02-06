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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Erol Bulut: "Galibiyeti 3. yaşına basan kızım Beren’e armağan ediyorum"
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Futbol
İHA
06.02.2019 - 21:20, Son Güncelleme:

Erol Bulut: "Galibiyeti 3. yaşına basan kızım Beren’e armağan ediyorum"

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Erol Bulut: "Galibiyeti 3. yaşına basan kızım Beren’e armağan ediyorum"

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor evinde Göztepe’yi 1-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, istedikleri skoru aldıklarını ifade ederek, “İstediğimiz sonucu aldık iyi bir skorla. Hemen hemen kalemizde hiç pozisyon vermeden. İkinci yarı daha çok gol atabilirdik. Göztepe’de kolay maç olmayacak, biz bu avantajlı skoru koruyup turu geçmeye çalışacağız. Futbolcularımızı kutluyorum maçtan önce çıkardığım kadro eleştirilmiş olabilir ama takımımızdaki bütün futbolcular verdiğimiz görevi yerine getiriyor. Galibiyeti 3. yaşına basan kızım Beren’e armağan ediyorum” şeklinde konuştu. 

Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise, “Bugün burada gol atmak önemliydi. Çok fazla pozisyonun olmadığı maçta ikinci yarı gol atmak için takımım oldukça iyi bir mücadele verdi ama olmadı. Maç rövanşa kaldı, şimdi iç saha avantajını kullanmak istiyoruz. İzmir’de 2 farklı yenmemiz gerekiyor, bunu yapabilecek kalitede oyuncularımız var. Yarı final hedefimiz devam ediyor” diye konuştu. 

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