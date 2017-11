Erol Bulu: "Sonuna kadar mücadele vereceğim"

Bulut, Türkiye Spor Yazarları Derneği Malatya Şubesi tarafından bir otelde düzenlenen basınla tanışma toplantısında konuşmasına, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleriyle, bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır dileyerek başladı.



Yapılan buluşmanın kendileri için de çok önemli olduğunu aktaran Bulut, eleştirilerin her zaman olacağını ancak bunun seviyeli bir şekilde gerçekleşmesi gerektiğini kaydetti.



Her eleştiriye açık olacağını anlatan Bulut, "Sonuçta Evkur Yeni Malatyaspor'a uygulatmak istediğim vizyonumu gerçekleştirmek yolunda hatalar illaki olacak ama sonuçta çizgimizin sonunda elde edeceğimiz şeylerin güzel olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Sarı-siyahlı takımın başına kısa bir süre önce geldiğini ancak gördüğü çalışma isteğinin kendisini oldukça memnun ettiğini kaydeden Bulut, her anlamda biraz eksikliklerinin olduğunu ve bunları her geçen gün gidermeye çalıştıklarını dile getirdi.

Bir gazetecinin kendisine verilen görevi kabul ettiğinde neler düşündüğünü sorması üzerine Bulut, takımın başına geldiğinde hiç bir negatif düşüncesinin olmadığını söyledi.



İzlediği takıma bir şeyler katabilmek düşüncesiyle teklifi kabul ettiğini kaydeden Bulut, "Hiç bir zaman gelen teklif sonrasında 'Ben burada başarılı olamam, olurum ondan dolayı gideyim, gitmeyeyim' diye bir düşüncem olmadı. O yüzden ben bu teklifi kabul ettim. Burada başarılı olacağımı düşündüğümden dolayı ekibimle buraya geldim. Geldikten sonra ufak tefek sorunlar var, bunlar her yerde var. Bunları haftalar geçtikçe aşacağız." açıklamasını yaptı.

"İYİ GİDERKEN HATALARIMIZI GÖRMEK ZORUNDAYIZ"

Takım kadrosuna yönelik sorular üzerine ise Bulut, devre arasına kadar alabilecekleri kadar puanları toplayacaklarını ve daha sonra transferlerle Evkur Yeni Malatyaspor'u daha iyi yerlere taşıyacaklarını düşündüğünü ifade etti.

Her teknik direktörün kafasında oluşturduğu bir sistemin olduğuna değinen Bulut, şöyle devam etti:

"Devre arasında kesinlikle transferler olacak, ayrılması gereken futbolcular da olacak. Önümüzde 7 maç var, 7 maçı oynayıp, doğru karar vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Yeni Malatyaspor'u iyi yerlere taşıma düşüncemiz var. Son iki hafta işler iyi gidiyor. Her şey güzel, mükemmel ama öyle değil, iyi giderken hatalarımızı görmek zorundayız. Hatalarımızı ve eksikliklerimizi görmek zorundayız. Bizden ayrılacak futbolcu da gelecek futbolcu da olacak. O yüzden devre arası iyi bir kadro oluşturmak istiyoruz. İkinci yarıda sıkıntı yaşamayalım diye transfer yapacağız. Şu an orta bölgede sıkıntı yaşıyoruz, 3 futbolcumuz yok, hep yamalarla oynuyoruz. Elimizdeki futbolcularla iyi yol almaya çalışıyoruz ama eksiklerimiz var, o eksiklilerimizi görerek, transferlerimizi yapmamız gerekiyor."

"TAKIM OLARAK HAREKET ETMEK İSTİYORUZ"

Bir gazetecinin transfer konusunda yönetimin uygun gördüğü futbolcuları kadroya alıp almamasıyla ilgili sorusu üzerine ise Bulut, kendisinin ve ekibinin istemediği futbolcuyu yönetimin transfer edeceğini düşünmediğini söyledi.

Kadro kalitesi olarak kendilerinden iyi takımların puan cetvelinde Malatya ekibinin altında yer aldığını dile getiren Bulut, "Biz takım olarak hareket etmek istiyoruz. Bireysel hareket etmek istemiyoruz. Bu kapsamda son iki maçımızı iyi oynadık ve 6 puan aldık. Devre arasına kadar istediğimiz maksimum puanları alıp, devre arasından sonra yapacağımız transferlerle daha iyi konuma gelmemiz gerekiyor. Yeni gelecek transferler de sistemimize, takıma en kısa sürede uyum sağlarlar. Transferi ben ve ekibim izleyip, analiz edip yönetimle karar vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Erol Bulut, hedeflerinin, ellerinden gelenin en iyisini yapıp ligde kalmak olduğunu vurgulayarak, "Transferler yapılmadı diye Erol Bulut bırakıp gitmeyecek. Sonuna kadar mücadelemi vereceğim. Transfer yapılmasa bile bu ekiple hareket ederek, ligi en iyi yerde bitireceğimize inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.