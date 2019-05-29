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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
29.05.2019 - 09:34, Son Güncelleme:

Erol Bedir: 'Kararı camiamız verecek'

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Erol Bedir: 'Kararı camiamız verecek'

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Olağanüstü Genel Kurul ile ilgili olarak kararı sarı kırmızılı camianın vereceğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de 41 puanla sezonu noktalandıran İstikbal Mobilya Kayserispor'da 15 Haziran'da gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul ile ilgili fikir beyan eden Başkan Erol Bedir, "Kayseri şehri bizden ne istiyor, ne bekliyor onu bilmeliyiz. Başarı mı isteniyor yoksa sıradan bir takım mı görmek istiyor. Bunun kararı verilmeli" dedi. Takımın önemli borcu olduğunun altını çizen Başkan Erol Bedir, "Kayserispor borçlu kulüp. Geçmişten gelen ciddi borçlar var. Ne benim ne yönetimin altından kalkacağı rakamlar değil. Eğer başarı isteniyorsa, herkes üzerine düşeni yapmalı ve bu takıma maddi destek verilmeli. Biz de elimizi değil gövdemizi taşın altına koyarız. Ama sıradan bir takım olsun, düşerse düşsün mantığı ön plana çıkar da destek verilmez ise o zaman da yapacak bir şey yok" yorumunda bulundu.

Başkan Erol Bedir, 15 Haziran 2019 günü gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul tarihine kadar belediye başkanları, oda başkanları, bazı sivil toplum örgütleri ile görüşüp güçlü bir yönetim oluşturma konusunda fikir alışverişinde de bulunacak.

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Erol Bedir: Kararı camiamız verecek

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