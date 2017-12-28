Erol Bedir: Ä°ki kulvarda da iddialÄ±yÄ±z

KulÃ¼p tesislerinde gerÃ§ekleÅŸtirilen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Bedir, Ocak 2017'de gÃ¶revi devraldÄ±klarÄ±nda sÄ±hhatli bir borÃ§ alacak bilgisine sahip olmadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Bedir, zaman iÃ§erisinde ise konu hakkÄ±ndaki bilgilerinin yÃ¼zde 80-90'a ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.Â



Bu yÄ±lÄ±n ocak ayÄ± itibarÄ±yla 131 milyon 800 bin lira borÃ§ tespit ettiklerini aktaran Bedir, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Bu borÃ§larÄ±n 18 milyon lirasÄ± banka kredisi. Geri kalanÄ± da futbolcu borÃ§larÄ±, kulÃ¼p alacaklarÄ±, kiÅŸi borÃ§larÄ± gibi. Bunlarla mÃ¼cadele edildi, bir takÄ±m sÄ±kÄ±ntÄ±lar gÃ¶ÄŸÃ¼slendi. Bu borcun 83 milyon lirasÄ±nÄ± Ã¶dedik. Bunun yaklaÅŸÄ±k 20 milyon lirasÄ± iÃ§in ocak, ÅŸubat aylarÄ±nda ÅŸehrimizin bÃ¼yÃ¼kleri tarafÄ±ndan Ã§eÅŸitli sponsorlar harekete geÃ§irilerek Kayserispor'a yardÄ±m etmeleri saÄŸlandÄ±. KalanÄ±nÄ± ise gerek kulÃ¼p gerekse ÅŸahsi krediler ve takÄ±mÄ±n performansÄ±yla kazanÄ±lan gelirden Ã¶dedik. Åžu an itibarÄ±yla banka kredimiz 50 milyon liraya Ã§Ä±ktÄ±. BugÃ¼n geldiÄŸimiz noktada ise 159 milyon lira borcumuz var. 60 milyon lira muhtemel beklediÄŸimiz bu yÄ±lÄ±n geliri var, 99 milyon lira kalÄ±yor. MayÄ±s ayÄ± geldiÄŸinde her ÅŸey normal giderse, anormal borÃ§lanmazsak, yeni transferler yapmazsak bizim toplam borcumuz 100 milyon lira civarÄ±nda olacak. GeÃ§miÅŸe yÃ¶nelik Ã¶dediÄŸimiz 83 milyon lira, 47 futbolcu ve 5 teknik adama Ã¶dendi. Ä°nanÄ±r mÄ±sÄ±nÄ±z 3 puan aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n sabahÄ± kulÃ¼pten arÄ±yorlar, 'ÃœÃ§ tane icra geldi.' diyorlar."Â

"Ä°ki kulvarda da iddialÄ± bir ÅŸekilde gidiyoruz"Â



Geride kalan yÄ±llara oranla taraftar sayÄ±sÄ±nda Ã¶nemli bir artÄ±ÅŸ saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Bedir, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â

"GeÃ§en sene devre arasÄ±na kadar 3 bin 900 seyirci ortalamasÄ±na oynamÄ±ÅŸÄ±z. Ä°kinci yarÄ±da 6 bin 668 taraftara oynamÄ±ÅŸÄ±z. Bu yÄ±l ilk yarÄ± 9 maÃ§ta 186 bin 200 kiÅŸi gelmiÅŸ, yani 20 bin 690 seyirci ortalamasÄ±na ulaÅŸmÄ±ÅŸÄ±z. Kombine ise geÃ§en sene 3 bin 390 iken bu yÄ±l 13 bin 449. Ligde 30 puanla 5. sÄ±radayÄ±z, Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda da yolumuza devam ediyoruz. Ä°lk maÃ§Ä± kazanarak kupada Ã§eyrek final adÄ±na kÃ¼Ã§Ã¼k bir avantaj yakaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± da dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ä°ki kulvarda da iddialÄ± bir ÅŸekilde gidiyoruz."Â



"AMACIMIZ, KAYSERÄ°'YE AVRUPA'DAN TAKIM GETÄ°RMEK"Â



Ligde ilk yarÄ±da olduÄŸu gibi ikinci devrede de takÄ±ma minimum 25 puan hedefi koyduÄŸunu anlatan Bedir, "Ä°kinci yarÄ± 25 puan alÄ±rsak 55 puan olur, istatistiklere baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman da ilk 5'tesiniz demektir. Ä°lk 5'te olursanÄ±z ne olur, Avrupa kupasÄ±na gidersiniz. Åžu anda 30 puanÄ±mÄ±z var ve alt sÄ±ralarla bir ilgimiz kalmadÄ±. YukarÄ±da ise iki hedef var, biri ÅŸampiyonluk diÄŸeri ise Avrupa kupalarÄ±na gitmek. AmacÄ±mÄ±z, Kayseri'ye Avrupa'dan takÄ±m getirmek. Hedefimiz, ligi 25 ve Ã¼zeri bir puanla ilk 5'in iÃ§erisinde nerede bitireceksek orada bitirmek." ifadelerini kullandÄ±.Â

Teknik direktÃ¶r Marius Sumudica ile Antalyaspor maÃ§Ä± Ã¶ncesinde bir toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini ve Rumen Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±nÄ±n takÄ±m hakkÄ±ndaki raporlarÄ±nÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden Bedir, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â

"GÃ¶rÃ¼ÅŸmemizde hoca, 'Ben transferden evvel bugÃ¼ne kadar oyunculara verilen sÃ¶zlerin yerine getirilmesini istiyorum. EÄŸer siz transfer yapacaksanÄ±z ve oyunculara verilen sÃ¶zler anlamÄ±nda sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸanacaksa ben transfer istemiyorum.' dedi. Devre arasÄ±nda 2 ya da 3 oyuncu istediÄŸini iletti. Mevki olarak da biri yÃ¼zde yÃ¼z kanat, diÄŸer ikisi Ã¶n bÃ¶lge. YabancÄ± kontenjanÄ±mÄ±z dolu, hocanÄ±n raporu doÄŸrultusunda Bia'ya bir takÄ±m bulup yeni bir oyuncu getirme dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi hasÄ±l oldu. DiÄŸer iki transferi ise yerlilerden dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz."Â



Bu sÃ¼reÃ§te takÄ±ma forvet alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸi yorumlarÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak Umut Bulut'un Ã¼zerinde performans sergileyecek bir oyuncu tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Bedir, ellerinde Asamoah Gyan gibi kaliteli bir futbolcu bulunduÄŸunu, ikinci devre ondan katkÄ± alacaklarÄ±na inandÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.Â