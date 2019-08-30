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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
30.08.2019 - 23:56, Son Güncelleme:

Erol Bedir: Bu iş burada bitmeyecek

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Erol Bedir: Bu iş burada bitmeyecek

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Galatasaray maçının yönetimini eleştirerek "Bu olanlardan dolayı vebali olanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Ama bu iş burada bitmeyecek diyorum." dedi. 

Bedir, İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray maçının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın iki maçta bir puan aldığını hatırlatarak alınan sonucun çok normal olduğunu söyledi. "Galatasaray buradan mutlaka galip gelmeliydi." diyen Bedir, şunları kaydetti: 

"Ama sahada ama dışarıda ama başkasının yardımıyla galip gelmeliydi. İki gol atan oyuncumuz cezalandırıldı. 'Niye Galatasaray'a gol attınız?' diye. İnce ince ne olduğunu hepimiz gördük. İlk sarı kartlarda cömert davranılarak, ikinci sarı kartların haklılığını gösterdi. Emre Mor'u niye attı anlamadım. Dengelemek uğruna. Skoru aldıktan sonra Emre'yi attı. Bu arada verdiği penaltı, kartlar, goller ve vermediği goller, söylenecek hiçbir şey yok. Dün İstanbul'da MHK Başkanımız Zekeriya Alp Bey bizlere bir sunum yaptı. Yeni bir başlangıç yaptığımızı söyledi. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağımızı söyledi. Ben Zekeriya Başkan'ın dürüstlüğüne inanıyorum. Ama böyle bir şekilde 'yeni' başlayacaksa bu lig bitmez. Bu ligin böyle devam etmesi mümkün değil." 

- "Galatasaray yenilseydi belki başka dengeler bozulacaktı. 

Maçın yönetimini beğenmediğini vurgulayan Bedir, şöyle konuştu: 

"Ben iddia ediyorum eğer sonuç alınmasaydı bizden tahmin ediyorum 3-4 kişi daha atılır hükmen mağlup olurduk. Galatasaray'ın bir puanda kalmış olması, bizi Şampiyonlar liginde temsil eden bir takımın illa galip gelmesini gerektirmiyor. Burada ter döküp emek veriyoruz. Binlerce insan maçını izliyor yazıklar olsun, diyorum. Şimdi yarın Merkez Hakem Kurulu veya federasyon toplanır kendince hocaya veya VAR'dakilere bir iki maç ceza verirler. Ama anladığım kadarıyla çok değişik şeyler oluyor. Bizim 1 puanlı Galatasaray'ı yenme hakkımız yoktu açık ve net. Bu seferde Galatasaray yenilseydi belki başka dengeler bozulacaktı. Dolayısıyla bizim yenilmemiz gerekiyordu. Ben bu kadar olacağını tahmin etmemiştim. Bu olanlardan dolayı vebali olanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Ama bu iş burada bitmeyecek diyorum." 

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